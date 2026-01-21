Nella sede storica della Maison Valentino, in Piazza Mignanelli a Roma, è stata allestita la camera ardente per Valentino Garavani. L'iniziativa, avviata il 21 gennaio 2026, offre a chiunque la possibilità di rendere omaggio allo stilista, scomparso il giorno precedente. La location scelta è uno dei luoghi simbolo della sua carriera e del Made in Italy. Già dalla mattina, numerose persone si sono raccolte in fila per un saluto silenzioso, testimoniando il legame tra la città e uno dei suoi protagonisti più illustri.

La camera ardente, allestita con sobrietà nel rispetto delle volontà della famiglia e dell’atelier, si trova proprio nella sede di Piazza Mignanelli, legata alla storia della maison fondata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nel 1960.

Molti dei presenti, tra colleghi e amici, hanno espresso come questo sia "il modo più sentito per salutare una personalità che ha rappresentato l’eccellenza e lo stile italiani nel mondo". La scelta di Roma per l'ultimo saluto sottolinea il legame tra Valentino e la città, dove ha ideato e presentato collezioni simbolo di eleganza.

La Maison Valentino e Piazza Mignanelli

La sede di Piazza Mignanelli è il cuore operativo e creativo della maison da oltre sessant'anni. L'atelier, fondato nel 1960, ha visto nascere creazioni che hanno segnato la storia della moda. Valentino ha contribuito a trasformare Roma in un polo dell'alta moda, partecipando a eventi e sfilate di rilievo internazionale. L'edificio, in stile ottocentesco, ha ospitato eventi memorabili, tra cui sfilate e presentazioni d'alta moda.

Nel corso degli anni, la maison ha coltivato il rapporto con la città, collaborando con istituzioni culturali e valorizzando il patrimonio sartoriale italiano. Piazza Mignanelli è diventata un punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e turisti, che riconoscono in Valentino un simbolo del lusso e del design Made in Italy.

L’eredità di Valentino Garavani

Valentino Garavani, nato nel 1932, ha lasciato un'impronta indelebile nella moda internazionale. Conosciuto semplicemente come Valentino, ha vestito personalità come Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy e Sophia Loren. Il suo stile inconfondibile, la cura dei dettagli e l'introduzione del celebre "rosso Valentino" hanno definito la maison come simbolo di raffinatezza.

Nel corso della sua carriera, Valentino ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Legione d'Onore francese. Dopo il suo ritiro nel 2008, la casa di moda ha continuato a essere protagonista nel mondo, rimanendo fedele ai valori trasmessi dal fondatore. La camera ardente rappresenta un addio e un tributo a una figura chiave della cultura visiva e stilistica del Novecento.