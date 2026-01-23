Roma ha tributato l'ultimo commosso saluto a Valentino Garavani, figura di spicco della moda internazionale, il 23 gennaio 2026. I funerali dello stilista novantacinquenne, scomparso il 19 gennaio 2026, si sono celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, richiamando numerose personalità del mondo della moda, dello spettacolo, della politica e della cultura, oltre a cittadini e appassionati.

La bara, adornata da una rosa rossa – fiore divenuto simbolo iconico delle sue creazioni – è stata accolta all’ingresso della basilica da un lungo e sentito applauso.

Tra i primi a rendere omaggio a Valentino Garavani, figuravano storici collaboratori e amici di lunga data. La cerimonia, officiata da monsignor Giulio Dellavite, si è aperta con parole di profondo ricordo e commozione. Un ampio schieramento di forze dell’ordine ha garantito lo svolgimento sereno della funzione, mentre l’intera area circostante era sorvegliata in segno di rispetto. Al termine della celebrazione, la salma è stata portata fuori tra due ali di folla visibilmente commossa.

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, situata in Piazza della Repubblica, rappresenta uno dei principali luoghi di culto della capitale. Progettata da Michelangelo, la basilica è frequentemente scelta per cerimonie solenni e funzioni di rilievo nazionale, grazie alla sua imponenza e al suo inestimabile valore storico e artistico.

La scelta di questa prestigiosa sede per le esequie di Valentino sottolinea la profonda considerazione nutrita nei suoi confronti dalla comunità artistica e culturale romana.

Valentino Garavani: eredità e riconoscimento internazionale

Valentino Garavani è universalmente riconosciuto come uno degli stilisti italiani più celebri a livello globale. Nato a Voghera nel 1932, ha affinato la sua formazione tra Parigi e Roma, per poi fondare la maison Valentino nella capitale nel 1960. Il marchio si è rapidamente affermato a livello internazionale, distinguendosi per l’unicità e l’eleganza delle sue collezioni, predilette da principesse, dive e personalità di spicco. La distintiva “Valentino Red”, una tonalità di rosso iconica, è divenuta una delle firme stilistiche più riconoscibili dello stilista.

Nel corso della sua illustre carriera, Valentino ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, segnando profondamente la storia della moda italiana e mondiale, con frequenti e significative collaborazioni con il mondo del cinema e delle arti. Il suo legame con Roma, città scelta sia come fulcro della sua attività professionale sia come luogo di vita, è rimasto saldo fino agli ultimi giorni, come testimoniato dall’affetto e dalla partecipazione durante l’ultimo saluto nella basilica romana.