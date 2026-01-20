Il trombettista, compositore e leader siciliano Roy Paci pubblica il nuovo singolo con gli Aretuska, intitolato “Ritmo S’Alza”, in uscita il 23 gennaio 2026. La traccia – edita da Etnagigante/Altafonte Italia – viene descritta come solare e pulsante, e fonde new moombahton e latin vibes in un brillante uso dello spanglish. Il titolo gioca su un doppio significato: “s’alza” come invito ad alzarsi, muoversi, reagire, ma anche richiamo alla salsa intesa non solo come genere musicale, ma come spirito, miscela di culture, calore e movimento. Questo gioco di parole racchiude la poetica musicale di Roy Paci: contaminazione, apertura e ritmo come linguaggio comune.

“Ritmo S’Alza” nasce dopo una festa multietnica nella zona di Tulum ed è stato scritto da Roy Paci insieme alla moglie Roxy, dj e producer. Il ballo diventa atto collettivo, momento d’unione e mezzo per esorcizzare la tristezza, ritrovare leggerezza e connessione con gli altri.

La notizia risulta culturalmente rilevante perché segna una nuova fase della carriera di Roy Paci & Aretuska, che proseguono nel solco del loro percorso fondato sulla contaminazione sonora e sociale. Questo singolo arriva a confermare un approccio musicale fortemente legato all’esperienza diretta e all’incontro tra culture.

Il significato di “Ritmo S’Alza”

Il titolo “Ritmo S’Alza” contiene un’ambiguità studiata: da un lato invita a sollevarsi, reagire e muoversi, dall’altro fa riferimento alla salsa, intesa come cultura, energia e capacità aggregativa.

Il brano fonde new moombahton, un genere che unisce ritmi caraibici, elettronica e dance urban, con latin vibes, evocando atmosfere festose e coinvolgenti. Lo spanglish usato nel testo sottolinea un'efficace mescolanza linguistica e culturale.

Il singolo nasce da un’esperienza reale di festa multietnica a Tulum, sulla costa messicana: un momento collettivo di condivisione che ha ispirato Paci e sua moglie Roxy a trasformare quell’emozione in musica. Il ballo qui assume un valore simbolico: diventa strumento per sentirsi uniti, affrontare la tristezza e ritrovare leggerezza attraverso il movimento.

La poetica musicale di Roy Paci & Aretuska

Il gruppo guidato da Roy Paci – trombettista, cantante, performer e compositore originario di Augusta (Siracusa) – ha sempre alternato sonorità ska, rocksteady, soul, funk e melodie mediterranee, spaziando tra contaminazioni globali e radici locali.

Il progetto Aretuska, nato nel duemila, ha contribuito alla notorietà della band, anche attraverso la partecipazione come house-band di Zelig e collaborazioni con artisti come Manu Chao.

“Ritmo S’Alza” si inserisce in questa traiettoria: dopo album come “Latinista” (2010), “Suono globale” e “Valelapena”, questa nuova traccia prosegue un percorso musicale fondato sul ritmo e la fusione sonora. La scelta di una festa multietnica come momento creativo richiama l’identità della band come luogo di incontro e sperimentazione.