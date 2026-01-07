Saint‑Tropez ha reso omaggio a Brigitte Bardot con una cerimonia funebre sobria e raccolta nella chiesa di Notre‑Dame‑de‑l’Assomption, alla presenza di circa quattrocento invitati, tra cui familiari, amici, esponenti del mondo culturale e politico. Il feretro, decorato con fiori scelti secondo le sue preferenze, è stato accompagnato in processione fino al cimitero marino, dove l’attrice è stata tumulata accanto ai suoi cari, con vista sul Mediterraneo.

Il rito funebre

La funzione si è svolta in forma privata, come desiderato dalla stessa Bardot.

All’esterno, la Fondazione ha predisposto tre maxi‑schermi sul porto, in place des Lices e davanti al municipio, permettendo a centinaia di fan di seguire il rito. Il feretro è uscito dalla tenuta La Madrague intorno alle 10.50, accompagnato da una folla silenziosa, sulle note di “Casta Diva” interpretata da Maria Callas. La bara, realizzata in rattan e decorata con margherite, gerbere, ginestra e mimosa, è stata accolta in chiesa alle 11.20 dal figlio Nicolas‑Jacques Charrier e dalle sue figlie, mentre il marito Bernard d’Ormale ha mantenuto un profilo più defilato.

Musica e presenze illustri

Tra i presenti figuravano la cantante Mireille Mathieu, il tenore Vincent Niclo, Chico dei Gipsy Kings, l’attivista Paul Watson, Paul Belmondo, Marine Le Pen, Nicolas Dupont‑Aignan e la ministra Aurore Bergé.

Durante la messa, Mathieu ha cantato “Panis Angelicus” a cappella e Niclo ha eseguito l’“Ave Maria”. Il segretario generale della Fondazione, Max Guazzini, ha ricordato Bardot come simbolo di libertà e passione per gli animali. La sorella, Marie‑Jeanne, ha inviato un messaggio letto durante la cerimonia: “Bri mia… sento la tua presenza gioiosa. Ti prego, resta con me finché ti raggiungo.”

Alle 12.37 il corteo ha lasciato la chiesa verso il cimitero marino, accompagnato dai Gipsy Kings sulle note di “Djobi Djoba”. Fan e residenti hanno applaudito lungo il percorso, molti con cartelli come “Gli animali ringraziano Brigitte Bardot”. La tomba, affacciata sul mare, accoglie ora l’icona del cinema francese accanto ai genitori, ai nonni e al primo marito, Roger Vadim.

Il marito ha confermato che Bardot è morta di cancro, dopo aver affrontato due operazioni. Non è stato specificato il tipo di tumore. La cerimonia ha rispettato il suo desiderio di un addio senza fronzoli, ma ha anche trasformato il lutto in un momento di memoria collettiva, con la città che ha reso omaggio alla sua figura con bandiere a mezz’asta e una statua dorata in place Blanqui.