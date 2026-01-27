Il Festival di Sanremo 2026 si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. La conduzione e la direzione artistica saranno affidate a Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini per tutte le serate. Tra i primi ospiti annunciati, spiccano Sabrina Ferilli, Achille Lauro e Luca Argentero.

Sabrina Ferilli protagonista nella serata delle cover

Sabrina Ferilli tornerà sul palco dell’Ariston nella serata del venerdì, tradizionalmente dedicata alle cover. L’attrice romana, reduce dal successo della fiction "A testa alta", non sarà tra i co-conduttori ma parteciperà con un momento speciale, che potrebbe includere un intervento parlato, una dedica o una sua presenza scenica.

Laura Pausini duetta con Achille Lauro

Laura Pausini, in veste di co-conduttrice dell’intera manifestazione, si esibirà in un duetto con Achille Lauro. Il brano scelto è "16 marzo", parte del progetto "Io Canto 2". Sebbene circolino nomi di altri artisti come Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Michael Bublé in associazione con la Pausini, al momento è confermato unicamente il duetto con Lauro.

Luca Argentero ambasciatore della fiction italiana

Luca Argentero sarà presente all’Ariston in un ruolo speciale: quello di ambasciatore della fiction italiana nel mondo. L’attore, già ospite nel 2015 e precedentemente annunciato per il 2022 ma impossibilitato a partecipare a causa di un lutto familiare, calcherà quest’anno il palco del Festival.

Altri ospiti, come Max Pezzali, interverranno in contesti differenti legati al Festival. Tuttavia, per quanto riguarda gli interventi sul palco principale dell’Ariston, i nomi al momento confermati sono quelli di Sabrina Ferilli, Laura Pausini con Achille Lauro e Luca Argentero.