Il Festival di Sanremo 2026 inizia a suscitare interesse grazie alle prime indiscrezioni sui duetti e sulle cover che potrebbero animare la kermesse. Stando alle voci che circolano, si ipotizzano collaborazioni tra artisti di generazioni diverse e scelte musicali capaci di sorprendere il pubblico dell’Ariston. Al momento, non vi sono conferme ufficiali da parte degli organizzatori o degli artisti coinvolti, ma l’attenzione degli appassionati è già massima.

Ipotesi sui duetti e le cover

Le indiscrezioni suggeriscono che la prossima edizione del Festival potrebbe presentare duetti inediti tra artisti affermati e giovani talenti emergenti della musica italiana.

Si parla inoltre di una selezione di cover che spazierà tra grandi classici della canzone italiana e brani internazionali, con l’obiettivo di offrire una serata ricca di emozioni e sorprese. Secondo le voci che circolano: Patty Pravo dovrebbe omaggiare Ornella Vanoni, mentre con Enrico Nigiotti dovrebbe cantare Alfa. Insieme a Tommaso Paradiso ci sarebbero gli Stadio e Brunori affiancherebbe Maria Antonietta & Colombre. Sul palco potrebbe salire Tullio De Piscopo per duettare con LDA e Aka 7even. Si vocifera di un ospite internazionale vicino ad Elettra Lamborghini e di Grignani con Luchè.

Attesa per le conferme ufficiali

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo è già in piena attività, ma le informazioni ufficiali relative ai duetti e alle cover saranno comunicate solo in un secondo momento.

Appassionati e addetti ai lavori attendono con impazienza i dettagli che definiranno la serata delle cover, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Nel frattempo, le voci e le ipotesi contribuiscono ad alimentare l’interesse verso un evento che, ogni anno, riesce a rinnovarsi e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto.