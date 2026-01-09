Durante la puntata dell'8 gennaio 2026 del programma televisivo “La Volta Buona” su Rai1, la conduttrice Caterina Balivo ha chiesto a Mauro Repetto, storico membro del duo 883, se ci sarà una reunion con Max Pezzali in occasione del Festival di Sanremo. La risposta di Repetto è stata chiara: “Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. A qualunque cosa, io sono pronto”.

L’intervento di Repetto arriva il giorno dopo l’annuncio ufficiale che Max Pezzali sarà ospite fisso del festival, a bordo della nave ancorata al largo di Sanremo, per tutte e cinque le serate della manifestazione.

Nel corso del dialogo, Balivo ha incalzato: “La reunion ci sarà oppure no a Sanremo? Mauro, ci sarai anche tu?”, e Repetto ha scherzato sul suo ruolo “backstage” ricordando il suo contributo come co-autore delle canzoni degli 883: “Sono molto compagno di banco, sono molto co-autore di tutte le canzoni degli 883 e quindi sulla scena eravamo unici, eravamo originali, eravamo surrealisti. A Sanremo sono contento che lui sarà lì e io sarò in ogni birreria, pronto a bere una birra con lui e con Nicola Savino, con grande piacere”.

L’ironia è proseguita quando Balivo ha fatto notare che Carlo Conti, conduttore del Festival, aveva invitato gli 883: “Le canzoni sono vostre, quindi non è che Carlo può dire no lui no”.

Repetto ha ribadito: “Le canzoni sono nostre. Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. A qualunque cosa, io sono pronto”.

Max Pezzali super ospite a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 prevede Max Pezzali come ospite fisso sulla nave Toscana, assicurando la sua presenza per tutte e cinque le serate della rassegna. Questa formula è stata ufficializzata nei giorni immediatamente precedenti l’intervista di Repetto.

Nel corso della stessa puntata de “La Volta Buona”, il tono tra Balivo e Repetto è rimasto leggero, con battute sul diritto d’autore. Repetto ha ribadito che, se chiamato, è pronto a intervenire in qualunque veste, compresa una reunion dal vivo degli 883.

La storia degli 883 e Mauro Repetto

Il gruppo musicale 883 nasce a Pavia nel 1984, quando Massimo Pezzali (Max Pezzali) e Mauro Repetto si conoscono al liceo e iniziano a scrivere canzoni insieme. Repetto è stato componente attivo degli 883 fino al 1994, quando lasciò il gruppo, pur rimanendo co-autore di molti brani di successo.

Tra gli album fondamentali del duo, Nord sud ovest est del 1993 — l’ultimo con Repetto — contiene successi celebri come “Sei un mito” e “Come mai” ed è l’album più venduto dell’anno, rimanendo in vetta alle classifiche per quattordici settimane di fila. Successivamente, nel 1995, già senza Repetto, la band partecipa a Sanremo con “Senza averti qui”. In quell’anno, Fiorello interpreta al festival “Finalmente tu”, brano scritto da Pezzali e Repetto, classificatosi al quinto posto.

Una possibile reunion degli 883 sosterrebbe dunque un legame artistico e personale storico, consolidato dalla collaborazione sui testi e dalla condivisione del palcoscenico nei primi anni Novanta.