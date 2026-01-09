Il Festival di Sanremo si conferma un evento esclusivo, anche per chi volesse viverlo solo per una sera. Stando alle stime, un'esperienza “mordi e fuggi” – ovvero una sola serata in galleria – può costare quasi mille euro, considerando biglietto, viaggio, pernottamento e spese varie.

Costi ufficiali dei biglietti

I prezzi ufficiali per la 76ª edizione del Festival indicano un costo di 132 euro per un biglietto in galleria nelle serate infrasettimanali, mentre per la finale il prezzo sale a 430 euro. L’abbonamento completo per la galleria costa 958 euro.

Per assistere al festival dalla platea, invece, il costo è di 240 euro per ciascuna delle prime quattro serate e di 875 euro per la finale. L’abbonamento per tutte e cinque le serate arriva a costare 1.835 euro.

Il budget per una serata e per l'intera settimana

Quanto costa, quindi, una sola serata a Sanremo? Considerando il biglietto da 132 euro, il viaggio in treno da Roma (circa 150 euro andata e ritorno), un pernottamento economico (almeno 400 euro) e un minimo di 300 euro per pasti e altre necessità, il totale si aggira intorno ai 982 euro a persona. Chi volesse vivere l’intera settimana del Festival, invece, dovrebbe considerare l’abbonamento in platea (1.835 euro), un soggiorno di cinque notti in hotel di buon livello (oltre 4.500 euro), il viaggio e le spese extra (circa 800 euro).

In questo caso, il budget complessivo supererebbe i 7.000 euro.

Le difficoltà logistiche

La fase di registrazione preliminare per l’acquisto dei biglietti si è chiusa l’8 gennaio, ma gli esiti saranno comunicati a partire dal 15 gennaio. Questo rende difficile prenotare un alloggio in anticipo, esponendo chi ottiene il biglietto a prezzi ancora più elevati o alla mancanza di disponibilità. Organizzare il viaggio, quindi, richiede attenzione e un budget adeguato.

I dati ufficiali sui prezzi dei biglietti e le difficoltà logistiche delineano un quadro coerente: Sanremo resta un evento esclusivo.