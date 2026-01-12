L'orchestra d’archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha dedicato un concerto a Benjamin Britten, figura chiave della musica britannica del Novecento. L'evento si è tenuto martedì 14 gennaio 2026 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Sotto la direzione di Luigi Piovano, il programma ha messo in risalto la versatilità e la modernità delle composizioni per archi di Britten, affiancate a brani di altri importanti autori.

La serata ha offerto l'opportunità di apprezzare la celebre Simple Symphony di Britten e il Cantus in Memoriam Benjamin Britten di Arvo Pärt, oltre a pagine di Mozart ed Elgar.

Un percorso musicale che ha esaltato la ricchezza espressiva e la profondità emotiva del repertorio per archi. Il concerto ha rappresentato un omaggio alla figura di Britten e ha consolidato il legame dell’Accademia con il repertorio internazionale contemporaneo.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la musica europea

Fondata nel 1585, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è tra le istituzioni musicali più antiche e prestigiose al mondo. Con sede stabile all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si distingue per la sua programmazione sinfonica e per la promozione della musica classica e contemporanea. L’orchestra d’archi, protagonista dell’omaggio a Britten, è una delle formazioni specialistiche dell’Accademia, attiva sia nel repertorio tradizionale sia in proposte innovative per un pubblico diversificato.

L’istituzione promuove anche progetti di formazione musicale, collaborazioni internazionali e cicli dedicati ai grandi compositori del passato e del presente.

L’Auditorium Parco della Musica, inaugurato nel 2002 su progetto di Renzo Piano, è un punto di riferimento culturale per Roma e l’Italia. Dispone di tre grandi sale da concerto e spazi multifunzionali che ospitano stagioni sinfoniche, festival, rassegne e residenze artistiche. La Sala Sinopoli, sede del concerto del 14 gennaio, offre un’acustica ideale per gli ensemble da camera ed è spesso scelta per eventi musicali di rilievo.

Benjamin Britten: innovazione nel repertorio d’archi

Benjamin Britten (1913-1976) ha avuto un ruolo chiave nel rinnovamento del linguaggio musicale britannico del Novecento.

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha lasciato un segno duraturo nella musica sinfonica, operistica e cameristica. Le sue opere per archi, tra cui la Simple Symphony del 1934, si caratterizzano per una scrittura chiara e diretta, capace di valorizzare le potenzialità timbriche dell’ensemble. La sua produzione comprende anche il Variations on a Theme of Frank Bridge, un altro titolo eseguito frequentemente. L’originalità di Britten si unisce a una forte attenzione per la comunicazione con il pubblico e per l’impegno sociale, elementi che hanno contribuito alla sua eredità musicale e al riconoscimento internazionale.

Il concerto romano dell’orchestra d’archi di Santa Cecilia si inserisce in un percorso di valorizzazione dei grandi protagonisti della musica del Novecento e conferma l’impegno dell’istituzione nel presentare al pubblico italiano esperienze musicali di alto livello artistico.