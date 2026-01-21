La stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia prosegue con un evento di rilievo: il direttore Juraj Valčuha sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, insieme al pianista Behzod Abduraimov. In programma, a partire dal 25 gennaio 2026, un concerto che vedrà la collaborazione tra l'orchestra romana e un interprete di fama internazionale.

Valčuha, direttore musicale della Houston Symphony dal 2022, dopo una lunga esperienza in Italia, è noto per la sua capacità di valorizzare sia il repertorio classico sia nuove proposte. Abduraimov, apprezzato per la sua tecnica e profondità interpretativa, sarà il solista nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Sergej Rachmaninov.

"Sono lieto di collaborare ancora una volta con l'Orchestra di Santa Cecilia, una delle più prestigiose d'Europa", ha affermato Valčuha. Il programma include anche la Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms, pensata per offrire al pubblico un viaggio tra romanticismo e virtuosismo pianistico.

L'Orchestra e l'Auditorium Parco della Musica

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata a Roma nel 1585, è tra le istituzioni musicali più antiche del mondo. Riconosciuta a livello globale per l'eccellenza delle sue esecuzioni, dal 2002 ha sede stabile presso l'Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano. Le sue sale accolgono ogni anno numerosi concerti, conferenze ed eventi culturali, attirando un vasto pubblico italiano e internazionale.

L'Orchestra di Santa Cecilia è formata da musicisti selezionati a livello internazionale ed è protagonista di tournée, incisioni discografiche e collaborazioni con artisti di spicco. La scelta di Brahms e Rachmaninov conferma l'impegno dell'istituzione nell'offrire programmi che uniscono capolavori della tradizione e opere di grande impatto emotivo.

Storia e ruolo culturale dell'Accademia

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ricopre un ruolo chiave nella vita musicale italiana da oltre quattro secoli. Nata come confraternita di musicisti e cantori, si è poi trasformata in una grande istituzione concertistica e didattica. Oggi l'Accademia promuove concerti, attività educative, masterclass e progetti per le nuove generazioni.

L’Auditorium, con la sua struttura modulare e le sale dedicate a diverse tipologie di eventi, è uno dei principali centri della cultura musicale europea.

La programmazione, che attrae ogni anno migliaia di spettatori, promuove la diffusione della musica classica contemporanea e storica, dimostrando una costante apertura internazionale. L’appuntamento con Valčuha e Abduraimov si inserisce in questa linea, confermando la missione storica dell’Accademia, punto di riferimento per artisti, studiosi e appassionati di musica.