La residenza di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe, New Mexico, è stata messa in vendita per 6,25 milioni di dollari tramite Sotheby’s International Realty. La coppia ha vissuto qui per decenni ed è proprio in questa casa che sono stati trovati senza vita il 26 febbraio 2025. L'abitazione è stata completamente svuotata e riallestita.

Il complesso di Santa Fe

Il complesso si estende per circa 1.200 metri quadrati e sorge su una collina immersa tra pini e ginepri, all’interno del quartiere protetto di Santa Fe Summit. La proprietà comprende una residenza principale, una dependance per gli ospiti e uno studio.

La casa principale, originariamente un edificio fatiscente degli anni Cinquanta, è stata radicalmente ristrutturata da Hackman negli anni Novanta con l’architetto Stephen Samuelson e lo Studio Arquitectura. Il risultato è un’abitazione caratterizzata da grandi spazi aperti, soffitti alti e un ambiente centrale concepito come una "great hall". Le finiture materiche, le patine e le scelte cromatiche, spesso curate dallo stesso Hackman, conferiscono un senso di antichità e autenticità.

Caratteristiche e strategia di vendita

La residenza principale offre ampie vetrate panoramiche con vista sulle montagne Jemez e fino al Colorado. Al suo interno si trovano saloni, zona pranzo, cucina, biblioteca, ufficio, suite padronale con spazi annessi, oltre a una palestra, una sala giochi e una sala cinema al piano inferiore.

All’esterno, la proprietà include una piscina, un putting green, una dependance con tre camere, cucina e soggiorno autonomi, e uno studio utilizzato da Hackman per la pittura, oggi adatto a usi creativi o abitativi.

Gli agenti immobiliari hanno scelto di non applicare alcun “premio celebrità” al prezzo, consapevoli che la storia recente dell’immobile potrebbe influenzare alcuni potenziali acquirenti. Per questo motivo, le visite sono consentite solo a chi dimostra di avere adeguate capacità finanziarie. “Vendiamo questa proprietà per i suoi valori architettonici, paesaggistici e per la qualità degli spazi”, spiegano i broker.

Contesto e valore

La vendita segue un’asta in tre sessioni della collezione personale dell’attore, che nel 2025 ha fruttato circa 3 milioni di dollari, includendo dipinti, memorabilia cinematografici e premi.

La decisione di mettere in vendita la casa riflette la volontà degli eredi di valorizzare un bene che possiede qualità architettoniche e paesaggistiche rilevanti.

La casa parla soprattutto attraverso i suoi punti di forza.