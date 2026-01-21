Il regista russo Kirill Serebrennikov, ospite del Trieste Film Festival, ha presentato il suo ultimo film dedicato a Josef Mengele e ha espresso una riflessione amara sull’attualità: “La domanda che mi pongo è ‘ma dove viviamo, nel Medioevo?’”. Ha poi aggiunto: “Bisogna riconoscere che l’umanità è idiota: solo una persona estremamente stupida non impara dai propri errori e continua a farli”. L’intervento è avvenuto oggi, 21 gennaio 2026, a Trieste, durante la conferenza stampa in cui il regista ha risposto a una domanda sul fatto se l’umanità abbia imparato qualcosa dopo le atrocità del nazismo.

Durante la presentazione, Serebrennikov ha continuato: “In Russia sentiamo cose tipo che si possa fare ancora come è stato fatto in passato”, aggiungendo che altrove “persone parlano di lanciare l’atomica. Io vado a museo su Hiroshima e mi chiedo come è possibile che si dicano queste cose… eppure avviene”. Ha quindi concluso: “Se si pensa che la guerra risolva le questioni territoriali o politiche, significa che l’umanità è folle perché solo un folle può pensare di risolvere questi problemi con la forza, sostenendo che non esiste un diritto internazionale. Per questo mi chiedo ‘ma dove viviamo, nel Medioevo?’”.

Il peso della storia nell'opera di Serebrennikov

Serebrennikov è noto per essere un autore impegnato, che con i suoi film affronta temi storici e politici complessi.

In passato si è confrontato con questioni legate alla guerra, all’autoritarismo e alla responsabilità culturale. Questa sensibilità emerge nella sua reazione alle parole usate senza consapevolezza storica e morale, così come nel suo riferimento a Hiroshima, che rende vivido il contrasto tra memoria e attualità.

Trieste Film Festival: un contesto ideale

Il Trieste Film Festival, noto per l’attenzione al cinema impegnato e alle tematiche contemporanee, ospita la presentazione del nuovo film di Serebrennikov su Josef Mengele, figura simbolo delle atrocità naziste. In questo contesto, emerge la tensione tra passato e presente: un festival dove la storia del Novecento viene raccontata attraverso il cinema diventa luogo ideale per interrogarsi sul grado di evoluzione dell’umanità.

La domanda retorica sul Medioevo serve a denunciare la persistente attualità della barbarie, anche in epoche moderne. Serebrennikov mette a confronto, attraverso il potere evocativo del museo di Hiroshima, la memoria del passato e le inquietanti dichiarazioni di alcuni ambienti contemporanei, sottolineando che la guerra e la violenza non sono affatto rimosse, ma agiscono ancora come tentazioni reali, nonostante la storia dovrebbe averci insegnato altrimenti.

Il cineasta invita a riflettere sulla fragilità del nostro presente, chiamando in causa la memoria e la responsabilità culturale: siamo capaci di apprendere dai drammi storici o ripetiamo gli stessi errori con testardaggine? Il suo intervento, carico di indignazione e lucidità, ricorda che stare attenti alla memoria non significa solo ricordare, ma agire con consapevolezza.