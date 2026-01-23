Lunedì 22 gennaio 2026, a Roma, il regista russo Kirill Serebrennikov ha incontrato la stampa per presentare il suo nuovo film, La scomparsa di Josef Mengele, distribuito in Italia da Europictures dal 29 gennaio 2026. Il cineasta ha lanciato un appello: “Il clima è quello della vigilia di una grande guerra… allora in qualsiasi momento può nascere una guerra. È tempo di agire, di ribellarsi all'idea che la forza prevalga su tutto”.

Durante l’intervista, Serebrennikov ha chiarito la sua posizione: “Non mi sento perseguitato come Limonov e Mengele, amo solo fare film su personaggi tragici e complicati… Per quanto riguarda la persecuzione, posso dire: siamo tutti perseguitati.

Non scegliamo il mondo in cui viviamo e seguiamo le regole dettate da certi brutti tipacci”. Ha sottolineato l’importanza della memoria storica, raccontando una visita ad Auschwitz: “La paura paralizza, non ti fa ribellare” e ha invitato a impedire che “quelle pessime persone che sono oggi al potere” possano manipolare l’opinione pubblica.

La storia del film su Josef Mengele

La scomparsa di Josef Mengele racconta la fuga del medico nazista Josef Mengele tra Argentina, Paraguay e Brasile, dove visse sotto falsa identità dopo la Seconda Guerra mondiale fino alla morte nel 1979. Il film è narrato dal punto di vista di Mengele, interpretato da August Diehl. Coprodotto da Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, è stato presentato in anteprima a Cannes 78 nella sezione Premiere.

L’uscita italiana è prevista per il 29 gennaio 2026. Il progetto, tratto dall’omonimo romanzo di Olivier Guez (edito da Neri Pozza), segue la fuga del nazista via “rotta dei ratti” fino al Brasile, dove il medico si confronta con il figlio Rolf. Il regista riflette sul presente: "Ci sono ancora oggi intellettuali che mettono in dubbio l’Olocausto. Per questo il film doveva esistere".

Kirill Serebrennikov: l'esilio e l'impegno artistico

Kirill Serebrennikov, nato a Rostov, è noto per opere provocatorie e storie di personalità complesse. Dopo anni di persecuzioni politiche in Russia, culminate in una condanna nel 2021, vive in esilio a Berlino, dove ha fondato la compagnia teatrale Kirill & Friends per sostenere artisti in esilio.

La scomparsa di Josef Mengele è il suo sesto film presentato a Cannes, dopo Limonov nel 2024, confermando il suo ruolo nel panorama europeo contemporaneo.

Oltre alla carriera cinematografica, Serebrennikov è noto per l’impegno politico e culturale: fino al 2021 ha diretto il Centro Gogol di Mosca, è attivista per i diritti LGBT e ha criticato la propaganda e la censura in Russia. Il suo lavoro continua a confrontarsi con i tabù storici e politici, portando sullo schermo figure controverse come Mengele, per evitare la dimenticanza e indurre alla riflessione.