In occasione del Giorno della Memoria, il Teatro Nazionale di Genova ha presentato in prima nazionale al Teatro Eleonora Duse il testo di Caryl Churchill, “Sette bambine ebree”, con la traduzione di Masolino D’Amico. L’opera, scritta nel 2009, dopo l’operazione militare israeliana a Gaza che causò la morte di oltre 1.400 persone, è presentata con la regia e l’interpretazione di Carlo Orlando, che condivide la scena con Eva Cambiale, Paolo Li Volsi, Caterina Tieghi, Elisa Carucci e Pietro Desimio. Le musiche sono eseguite dal vivo da Alessandra Ravizza, e lo spettacolo sarà in scena fino al primo febbraio.

Il testo, pur risalendo al 2009, è ancora drammaticamente attuale, e la scelta della rappresentazione nel Giorno della Memoria intende sottolineare il nesso tra passato e presente nell’orrore della violenza sulla vita umana.

Lo spettacolo al Teatro Eleonora Duse

Lo spettacolo, inserito nella stagione 2025-2026 del Teatro Nazionale di Genova, ha debuttato il 27 gennaio 2026 al Teatro Eleonora Duse e proseguirà fino al 1° febbraio, con repliche in vari orari. Gli elementi scenografici, le partiture coreografiche, le luci e i costumi contribuiscono a dar forma a un testo essenziale ma potente: sette quadri che attraversano quasi cento anni di storia, dalla Shoah alla nascita dello Stato di Israele, fino agli eventi più recenti, mettendo in relazione la tragedia del popolo ebraico con quella del popolo palestinese.

Come osserva Carlo Orlando, «nel testo rivive con sintesi folgorante tutta la tragedia del popolo ebraico, messa di fronte all’altra orribile tragedia che si svolge sotto i nostri occhi».

Il ruolo del Teatro Nazionale di Genova

Il Teatro Nazionale di Genova, con sedi tra cui il Duse, svolge un ruolo rilevante nella scena culturale cittadina, dedicandosi anche a progetti speciali e attività pedagogiche legate alla scuola di recitazione intitolata a Mariangela Melato. Carlo Orlando collabora da molte stagioni con questa istituzione, unendo impegno civile e formazione artistica di qualità.

Il Teatro Eleonora Duse si inserisce nella tradizione teatrale genovese come luogo di rappresentazioni sia classiche sia contemporanee, parte integrante della rete del Teatro Nazionale che favorisce il dialogo tra la città e il teatro d’autore internazionale.

Con “Sette bambine ebree”, la programmazione della Memoria si arricchisce di un evento teatrale che intreccia storia, simboli e presente, confermando la vocazione del Teatro Nazionale di Genova a promuovere con rigore riflessioni artistiche su temi di attualità e Memoria.