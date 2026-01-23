Il film “Sinners” di Ryan Coogler ha dominato le nomination per gli Oscar 2026, ottenendo ben 16 candidature. Questo risultato segna un record assoluto nella storia della settantottesima cerimonia degli Academy Awards, superando il precedente primato di quattordici nomination, condiviso da “Eva contro Eva”, “Titanic” e “La La Land”.

Con questo numero di candidature, “Sinners” si afferma come il film più nominato di sempre, seguito da “Una Battaglia dopo l’Altra” di Paul Thomas Anderson, che ha ricevuto tredici nomination. A pari merito, con nove candidature ciascuno, si posizionano “Frankenstein” di Guillermo del Toro, “Sentimental Value” di Joachim Trier e “Marty Supreme” di Josh Safdie.

“Hamnet” di Chloé Zhao ha ottenuto otto candidature, mentre “Bugonia”, “L’Agente Segreto”, “F1” e “Train Dreams” si attestano a quota quattro.

Un successo che guarda al passato

Il legame tra “Sinners” e i suoi predecessori è evidente: film iconici come “Eva contro Eva” (1950), “Titanic” (1997) e “La La Land” (2016) avevano ottenuto quattordici nomination ciascuno. Il superamento di questo traguardo conferma la rilevanza culturale del film di Coogler e l'apprezzamento dell’Academy per le sue tematiche e la sua realizzazione.

La presenza di film pluricandidati come “Frankenstein”, “Sentimental Value” e “Marty Supreme” evidenzia un panorama cinematografico 2025 variegato, con generi diversi caratterizzati da una forte riconoscibilità artistica.

“Hamnet”, con le sue otto nomination, aggiunge un tocco autoriale di rilievo alla lista dei favoriti.

Il ruolo delle case di produzione

Il successo in termini di nomination rappresenta anche una vittoria simbolica per la casa di produzione: Warner Bros si conferma lo studio con il maggior numero di candidature, ben trenta, grazie soprattutto a “Sinners” e “Una Battaglia dopo l’Altra”. Questo risultato sottolinea la capacità produttiva dello studio nel sostenere opere con elevato potenziale artistico e commerciale.

Il film di Coogler si inserisce in una stagione di premi particolarmente ricca, in cui il cinema horror e a sfondo storico-musicale – con “Sinners” come rappresentante – si affianca a opere di rivoluzione politica, rivisitazioni di grandi classici e film internazionali, indicando come l’Academy stia ampliando il proprio orizzonte di riferimento.

In sintesi, la performance di “Sinners” alle nomination dimostra l’importanza crescente di generi ibridi e di narrazioni contemporanee, confermando l’impatto culturale del film. Anche senza anticipare gli esiti della cerimonia del 15 marzo, il risultato conseguito segna un successo significativo per cinema e produzione.