L'8 gennaio 2026 uscirà nelle sale italiane Song Sung Blue – Una melodia d’amore, il nuovo film diretto da Craig Brewer. Hugh Jackman e Kate Hudson interpretano Mike e Claire Sardina, del duo Lightning & Thunder, una tribute band dedicata a Neil Diamond.

Il film racconta un percorso di passione musicale, drammi personali e rinascita emotiva e artistica, ispirato a una storia vera.

La vicenda narra del duo Mike e Claire Sardina, uniti nella vita e sul palco dalla fine degli anni Ottanta. Il film ne racconta i sogni, le difficoltà e la dolcezza di una seconda possibilità attraverso la musica.

Mike affronta problemi di salute e il suo passato, mentre Claire, dopo un grave incidente, continua a cantare nonostante una significativa perdita fisica. Il duo raggiunge una certa notorietà nel Midwest, fino all’esibizione con Eddie Vedder. Kate Hudson canta tutte le canzoni del film ed è tra le candidate ai Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Jackman e Hudson hanno già ricevuto il Gotham Musical Tribute Award per la loro interpretazione.

Il film ha il pieno supporto di Claire Sardina (anche consulente in fase di produzione), mentre Michael Sardina jr., figlio di Mike, critica il racconto: pur avendo un credito formale come consulente, lamenta di essere stato escluso come personaggio e di un ritratto distorto della storia familiare, definendo gli interpreti “mostri” e accusandoli di raccontare “molte bugie”.

Attori, regista e produttori non hanno commentato le polemiche.

Ispirato a una storia vera

Song Sung Blue – Una melodia d’amore trae ispirazione dal documentario del 2008 di Greg Kohs. Brewer trasforma una storia di vita reale in una rappresentazione drammatica che unisce musica, amore e resilienza, valorizzando i protagonisti che trovano nella musica un modo per affrontare le difficoltà.

Il rapporto artistico tra Jackman e Hudson si è consolidato fin dalla lettura del copione: “La gente piangeva per la commozione”, racconta Jackman, e Hudson aggiunge che il film avrebbe funzionato solo se la sintonia tra loro fosse reale. Cantando insieme “Holly Holy” in studio, Jackman ha capito che “musicalmente ci saremmo fusi”.

Hudson definisce il canto un elemento vulnerabile che crea fiducia reciproca. La canzone di Neil Diamond assume un significato simbolico: la musica che unisce due vite comuni, con dolori e tentativi di ricominciare.

Un omaggio ai musicisti

Il film omaggia i musicisti che non cercano la fama ma vivono per l’arte. Per Jackman, il racconto è “una lettera d’amore ai musicisti che suonano ovunque perché non possono farne a meno. Mike non molla mai, e quello che mi commuove è come lui e Claire si salvano e si sostengono a vicenda”. Hudson sottolinea il potere della musica nel creare una “connessione che non ha bisogno di parole”.

Distribuito in Italia da Universal, il film è atteso come testimonianza di coraggio, passione e rinascita, tra le note di Neil Diamond e l’emozione di una storia vera, oggi ricostruita per il grande schermo.