Bruce Springsteen ha reagito con un nuovo brano, ‘Streets of Minneapolis’, a quanto definito da lui stesso “il terrore di Stato” perpetrato dall’ICE nella città di Minneapolis. La canzone, scritta, registrata e pubblicata in rapida successione, è dedicata al popolo di Minneapolis, ai vicini immigrati innocenti e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. L’artista ha accompagnato la pubblicazione con un messaggio: “Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e ve la pubblico oggi in risposta al terrore di Stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis.

Stay free” (restate liberi).

Un testo di protesta e memoria

Il brano si configura come una canzone di protesta, con riferimenti espliciti all’“esercito privato del Re Trump del DHS” e immagini potenti come “una città in fiamme stretta tra fuoco e ghiaccio sotto gli stivali di un occupante”. Il ritornello, in particolare, include la frase “nell’inverno del ’26 ricorderemo i nomi di chi è morto per le strade di Minneapolis”, evocando un impegno collettivo alla memoria delle vittime e sottolineando la gravità degli eventi.

Contesto e rapidità della reazione

La reazione di Springsteen è stata estremamente rapida: la canzone è stata scritta il 24 gennaio, registrata il 27 e pubblicata il 28 gennaio 2026, pochi giorni dopo la morte di Alex Pretti, avvenuta durante l’operazione federale nota come Operation Metro Surge.

Il titolo, ‘Streets of Minneapolis’, richiama volutamente ‘Streets of Philadelphia’, celebre brano di Springsteen del 1993, creando un legame simbolico con la tradizione della canzone civile americana e rafforzando il messaggio di denuncia.

La rapidità di questa reazione artistica e la sua coerenza con il già noto impegno politico e sociale dell’artista emergono chiaramente, configurando il brano come un’espressione immediata di solidarietà e protesta.

L’impegno sociale di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen è un cantautore e musicista statunitense universalmente noto per il suo profondo impegno sociale e politico espresso attraverso la musica. Attivo fin dagli anni Settanta, ha costantemente affrontato temi cruciali come i diritti civili, la giustizia sociale e la critica alle istituzioni. ‘Streets of Minneapolis’ si inserisce perfettamente in questa lunga tradizione di canzoni di denuncia, solidarietà e riflessione collettiva.