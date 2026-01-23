Attori di Hollywood, musicisti e altri creativi si mobilitano contro l’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale con la campagna “Stealing isn’t innovation” (“il furto non è innovazione”), promossa dalla Human Artistry Campaign. L’iniziativa raccoglie quasi 800 firmatari, tra cui Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Billy Corgan e i R.E.M., uniti nel messaggio che “rubare il nostro lavoro non è innovazione. Non è progresso. È furto, puro e semplice”.

La protesta si concentra sul fatto che “alcune delle più grandi aziende tecnologiche stanno utilizzando il lavoro dei creatori americani per costruire piattaforme di intelligenza artificiale senza riguardo per le leggi sul copyright”.

La campagna sottolinea l’esistenza di “un modo migliore per agire: attraverso accordi di licenza e partnership”. Si sostiene che sia possibile “avere un’IA avanzata e in rapido sviluppo, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dei creatori”.

Un precedente significativo risale all’anno precedente, quando Cate Blanchett, insieme a 400 registi, scrittori, attori e musicisti, firmò una lettera indirizzata alla Casa Bianca per opporsi alle richieste delle grandi aziende tecnologiche di addestrare i propri sistemi sull’opera di creatori protetta da copyright senza ottenere autorizzazione.

Un movimento plurale e internazionale

La campagna “Stealing isn’t innovation” è sostenuta anche da importanti organizzazioni come la Recording Industry Association of America e il sindacato SAG‑AFTRA, che rappresentano rispettivamente l’industria musicale e i professionisti dei media.

L’iniziativa rispecchia un crescente movimento, già visibile nel 2024 e nel 2025, in cui artisti e professionisti dell’intrattenimento protestano contro l’uso non autorizzato delle loro opere da parte delle aziende di intelligenza artificiale. Appelli simili avevano raccolto nel 2024 centinaia di firme da parte di musicisti quali Billie Eilish, Nicki Minaj, Elvis Costello, Pearl Jam, Mumford & Sons e R.E.M. contro l’addestramento dell’IA sulle loro opere senza consenso.

Contesto e dinamiche del conflitto

L’industria culturale vive una tensione crescente tra innovazione tecnologica e tutela del diritto d’autore. Un elemento cruciale è la differente struttura dei settori cinematografico e musicale: mentre nel cinema gli studi detengono spesso maggior controllo sulle opere, nella musica i diritti sono frammentati tra artisti, etichette e produttori, rendendo più complesso il dialogo con le aziende tecnologiche.

Negli Stati Uniti, l’attenzione verso la regolamentazione è aumentata anche sul piano istituzionale. Nel 2024–2025 le proteste sindacali di SAG‑AFTRA avevano portato all’approvazione di leggi in California per proteggere i performer, vivi e postumi, dall’uso non autorizzato della loro voce, immagine o performance in contesti digitali o videoludici.

In campo musicale, alcune major come Warner Music e Universal hanno già cominciato a negoziare accordi di licenza con società di intelligenza artificiale, proponendo modelli basati su consenso e compenso per evitare conflitti legali.

Questi sviluppi mostrano come la protesta attuale non sia un rifiuto della tecnologia, ma una richiesta di regole trasparenti ed eque che bilancino l’innovazione con i diritti dei creativi.

La campagna “Stealing isn’t innovation” si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di promuovere una transizione verso pratiche etiche e sostenibili nel rapporto tra arte e intelligenza artificiale.