Starbucks ha fatto il suo debutto ufficiale alla Milano Fashion Week con il progetto "The House of Coffee", segnando una nuova presenza del marchio americano nel panorama della moda italiana. L'iniziativa, curata da Sarah Andelman, coinvolge collaborazioni con brand come K‑Way, Nordica, Poldo Dog Couture e l'artista Lucas Zanotto. Il debutto sottolinea l'interesse di Starbucks per il dialogo tra il mondo del caffè e la creatività internazionale.

Il progetto "The House of Coffee" si concentra su partnership creative che uniscono l'identità di Starbucks a quella di marchi e designer selezionati.

L'obiettivo è esplorare nuove forme di collaborazione tra il settore food & beverage e la moda, offrendo esperienze inedite durante uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.

Collaborazioni creative alla Fashion Week

La presenza di Starbucks alla Milano Fashion Week si distingue per la scelta di coinvolgere realtà affermate del panorama fashion e lifestyle. Tra i partner figurano K‑Way, noto per i suoi capispalla, Nordica, marchio dell’abbigliamento sportivo, Poldo Dog Couture, specializzato in accessori per animali, e Lucas Zanotto, artista e designer. Queste collaborazioni danno vita a progetti esclusivi, pensati per celebrare l’incontro tra la cultura del caffè e l’innovazione stilistica.

La curatela di Sarah Andelman aggiunge un elemento di originalità all’iniziativa, confermando la volontà di Starbucks di inserirsi in modo creativo nel contesto della moda milanese. L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra il brand americano e la città di Milano, già sede della Starbucks Reserve Roastery.

La Fashion Week: un evento internazionale

La Milano Fashion Week, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, è uno degli eventi più rilevanti per l’industria dell’abbigliamento a livello globale. Ogni anno la manifestazione coinvolge sfilate, presentazioni ed eventi, attirando operatori e appassionati da tutto il mondo. L’edizione in cui debutta Starbucks si arricchisce di una nuova collaborazione internazionale, testimoniando l'interesse di grandi brand verso strategie di partnership che uniscono mondi diversi come fashion, food e lifestyle.

Il progetto "The House of Coffee" si inserisce in questo contesto dinamico, offrendo nuove opportunità di dialogo tra aziende globali e la creatività milanese. L’iniziativa conferma la capacità della Fashion Week di attrarre realtà innovative e di favorire contaminazioni tra settori, consolidando il ruolo di Milano come capitale internazionale della moda e del design.