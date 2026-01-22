Stefano Massini porta in scena il suo nuovo monologo, “Donald – Storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, al Teatro Duse di Bologna dal 23 al 25 gennaio 2026. Lo spettacolo offre al pubblico un viaggio nelle origini del futuro Presidente degli Stati Uniti, attraverso “successi, tonfi, ostinate risalite, incombenti bancarotte e spettacolari resurrezioni”.

L’autore ripercorre le “astensioni disinvolte e affamate” di Donald Trump, raccontando il percorso “non lineare” di un leader che si sente predestinato, irrompendo “come un ciclone nell’economia e nella finanza” e trasformandosi, tra colpi di scena e incontri decisivi, in un brand del proprio successo.

Lo spettacolo è ispirato agli articoli firmati da Massini su la Repubblica e alla ballata pubblicata per Einaudi con il medesimo titolo. Le scene sono di Paolo Di Benedetto, le musiche di Enrico Fink vengono eseguite dal vivo da Valerio Mazzoni, Sergio Aloisio Rizzo, Jacopo Rugiadi e Gabriele Stoppa. Ad accompagnare il monologo, la graphic novel omonima di Walter Sardonini edita da La Casa Usher.

Il contesto dello spettacolo

Dopo Lehman Trilogy e Manhattan Project, Stefano Massini, unico drammaturgo italiano ad aver vinto cinque Tony Award nel 2022, continua il suo percorso esplorando l’ascesa di una figura tanto controversa quanto simbolica. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Toscana, si sviluppa tra le scene di Paolo Di Benedetto, le luci di Manuel Frenda, i costumi di Elena Bianchini e le musiche eseguite dal vivo, restituendo atmosfere jazzy e blues newyorkesi degli anni sessanta, settanta e primi anni ottanta.

Il Teatro Duse: storia e programmazione

Il Teatro Duse di Bologna è uno dei più antichi e prestigiosi teatri di prosa della città. Nato nel XVII secolo come teatrino San Saverio, fu trasformato nel 1865 nel Teatro Brunetti, con una sala moderna dotata di illuminazione a gas. Dopo un periodo di incertezza, nel 2011 è stato rilanciato e dal 2015 è riconosciuto dal Mibact come unico Organismo di programmazione multidisciplinare in Italia. Il teatro ospita circa 999 spettatori e presenta un palcoscenico ampio e funzionale, capace di valorizzare progetti drammaturgici di impegno civile e contemporaneo.

“Donald” si inserisce nella stagione di prosa 2025/2026 del Duse, una stagione articolata in quattordici titoli che affrontano temi cruciali come la guerra, la democrazia e la difesa dei diritti, alternando autori classici e contemporanei. Nella programmazione figura inoltre il nome di Massini, tra interpreti di rilievo come Elio Germano e Umberto Orsini.