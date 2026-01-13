Federico Cesari interpreta Giovanni Pascoli nel film tv “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, in onda in prima serata su Rai 1. Il regista Giuseppe Piccioni ha scelto di raccontare il poeta in modo intimo, valorizzando i legami familiari e le ombre della sua vita, senza indulgere in interpretazioni morbose o gossip. Nel cast figurano anche Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

Memoria e suggestioni in “Zvanì”

La narrazione si apre nel 1912, con la morte di Pascoli e il viaggio in treno da Bologna verso Castelvecchio.

La sorella Maria, detta Mariù, rievoca la vita del fratello. Attraverso i suoi ricordi emergono l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complesso con Giosuè Carducci. Nonostante le difficoltà, Pascoli si laurea e ritrova le sorelle, ma la convivenza è tesa: Ida, più indipendente, decide di allontanarsi. Giovanni, celebre ma infelice, si ritira con Mariù, e il treno che lo accompagna alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, popolato da apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Un ritratto sobrio e rispettoso di Pascoli

Piccioni ha spiegato di aver voluto “amare Pascoli, fino in fondo, e anche le sue sorelle e tutti i personaggi secondari, non trascurando alcune ombre e ambiguità, ma senza indulgere nel gossip, senza assecondare alcune morbose e facili interpretazioni della sua vita famigliare”.

L’intento è offrire una visione più personale e contemporanea del poeta, lontana dal ritratto scolastico.

Giovanni Pascoli: il poeta e l'uomo

Giovanni Pascoli (1855‑1912) è uno dei maggiori poeti italiani, noto per la sua sensibilità verso il mondo rurale e la dimensione familiare. La sua poesia riflette temi come il dolore, la memoria e la natura, spesso filtrati attraverso simboli e suggestioni. La sua vita fu segnata da tragedie personali, tra cui l’assassinio del padre, e da un rapporto complesso con la società e la cultura del suo tempo. Il film Zvanì si propone di esplorare proprio queste sfaccettature.