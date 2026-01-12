Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è andata in scena una rappresentazione di “Tosca” di Giacomo Puccini, accolta con entusiasmo da un pubblico caloroso, che ha tributato applausi finali a interpreti, orchestra e coro.

Allestimento e regia di Tosca

L’allestimento, firmato da Massimo Popolizio e ripreso da Paola Rota, era già stato apprezzato nel maggio 2024. Le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Pasquale Mari hanno restituito con forza la tensione drammatica e l’atmosfera cupa e passionale dell’opera. Un mix di elementi che ha saputo coinvolgere il pubblico.

Direzione, coro e interpreti

Sul podio, il maestro Michele Gamba ha offerto una lettura intensa e teatrale, segnando un ritorno atteso al Maggio dopo “Il barbiere di Siviglia” del 2020. Il Coro, preparato da Lorenzo Fratini, e il Coro di voci bianche, diretto da Sara Matteucci, hanno contribuito in modo decisivo al successo della serata. Il cast vocale ha visto il debutto al Maggio di Chiara Isotton nel ruolo di Floria Tosca, affiancata da Vincenzo Costanzo (Mario Cavaradossi). Nel ruolo di Scarpia si sono alternati Alexey Markov e Claudio Sgura, con il sostegno di Mattia Denti, Matteo Torcaso, Oronzo D’Urso e Huigang Liu.

Date e repliche

“Tosca” torna in scena per altre cinque recite: il 13, 15 e 16 gennaio alle ore 20, il 17 gennaio alle ore 17 e il 18 gennaio alle ore 15.30. L’opera, già rappresentata 17 volte nelle stagioni del Maggio – l’ultima nel maggio 2024 – resta uno dei pilastri del repertorio operistico mondiale.