Dal 13 al 18 gennaio 2026, Roma ospiterà “Un sabato, con gli amici”, adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Marco Grossi cura la drammaturgia e la regia di questo spettacolo, in scena al Teatro India.

Lo spettacolo propone una rilettura del romanzo del 2009, concentrandosi sulla forza narrativa e sull’introspezione psicologica dei personaggi, elementi distintivi dell'opera di Camilleri. La trama segue un gruppo di amici, la cui quotidianità è turbata da rivelazioni e tensioni durante un fine settimana. Il testo teatrale esplora i legami e le fragilità umane in un contesto realistico, mantenendo la fedeltà all’opera originale.

Il Teatro India e la narrativa contemporanea

Il Teatro India, parte dei Teatri di Roma, si distingue per l'attenzione alle nuove drammaturgie e agli adattamenti di opere di narrativa italiana contemporanea. La regia di Grossi conferma questa vocazione, proponendo un'opera in dialogo con la grande letteratura italiana. L’allestimento si distingue per la cura delle atmosfere e per il lavoro sugli attori, che restituisce le complesse dinamiche tra i protagonisti.

“Un sabato, con gli amici”, pubblicato da Sellerio nel 2009, rappresenta una parentesi intimista nella produzione di Camilleri. L’azione si sviluppa tra tensioni, rapporti ambigui e segreti, elementi che la regia ha mantenuto centrali nella trasposizione scenica, integrando accenti drammatici e ironici, coerenti con lo stile dello scrittore siciliano.

Omaggio ad Andrea Camilleri

Andrea Camilleri, figura di spicco della letteratura italiana contemporanea, è celebre per i romanzi del commissario Montalbano e per le sue incursioni in vari generi letterari. “Un sabato, con gli amici” si caratterizza per la trama psicologica e intimista, ambientata in una provincia italiana ricca di sottintesi. La versione teatrale al Teatro India si inserisce tra le iniziative volte a preservare l’eredità culturale di Camilleri, scomparso nel 2019.

Il Teatro India, inaugurato nel 1999, è uno dei principali teatri romani e ha visto crescere il suo pubblico grazie a opere legate a grandi autori italiani. L’allestimento di “Un sabato, con gli amici” conferma la vitalità della scena teatrale romana e la volontà di valorizzare opere che uniscono letteratura e teatro.