Il Teatro Regio di Torino inaugura il 2026 con La Cenerentola di Gioachino Rossini. La prima rappresentazione è fissata per martedì 20 gennaio alle ore 20.00, preceduta dall’Anteprima Giovani (riservata al pubblico under 30) sabato 17 gennaio, sempre alle ore 20.00 (biglietti esauriti).

L'opera presenta una Cenerentola inedita, “protagonista che rifiuta un mondo fatto di arrivismo e meschinità rifugiandosi nei libri”, tratto che ne sottolinea “la quieta forza e la modernità”, preservando il messaggio originale incentrato sul perdono.

Il debutto è caratterizzato da tre novità: Antonino Fogliani, direttore d’orchestra e figura di riferimento nel repertorio belcantista, dirigerà l’Orchestra e il Coro del Regio.

La regia è affidata a Manu Lalli, mentre il ruolo di Cenerentola sarà interpretato dal mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, al suo debutto torinese.

Completano la squadra creativa la scenografa Roberta Lazzeri, la costumista Gianna Poli e il lighting designer Vincenzo Apicella. In parallelo, è prevista anche una versione per famiglie, dal titolo La Cenerentola. Una fiaba di musica, amore, fate e scarpette!, pensata per bambini dai sei anni e inserita nei progetti “In famiglia” e “La scuola all’Opera”, in programma a maggio al Regio.

La Stagione 2025/2026 e il ritorno de La Cenerentola

L’opera rossiniana inaugura simbolicamente il 2026 del teatro, in una Stagione d’Opera e di Balletto che include dieci titoli, quattro nuovi allestimenti, tre appuntamenti di danza e due novità per Torino.

La Stagione si aprirà in ottobre con Francesca da Rimini di Zandonai e vedrà il ritorno di Riccardo Muti con Macbeth in febbraio, prima de La Cenerentola.

La scelta di aprire il nuovo anno con Rossini riflette la linea espressiva della stagione, che intreccia lirica di tradizione, innovazione e giovani talenti. Il debutto torinese di Fogliani, Lalli e Berzhanskaya mira a infondere freschezza e nuova energia a un titolo di riferimento del belcanto.

Il messaggio senza tempo della fiaba musicale

La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo, è un dramma giocoso in due atti scritto in circa tre settimane nel 1817, su libretto di Jacopo Ferretti e tratto dalla fiaba di Charles Perrault. L’opera sostituisce gli elementi magici originali con personaggi e simboli come il filosofo Alidoro, il patrigno Don Magnifico e un braccialetto al posto della scarpetta.

L’intreccio si basa sull’ingegno e sull’identità sospesa: “il principe si fa servitore, il servitore si finge principe, mentre l’unica a restare sempre se stessa è Cenerentola”.

Il messaggio centrale è quello del perdono come forza rivoluzionaria: Cenerentola incarna un ideale di bontà che non reagisce con violenza, ma riporta pace con pazienza, intelligenza e compassione. Nel teatro rossiniano la vendetta cede il posto al perdono e quella che emerge è una seconda possibilità per cambiare il destino dei personaggi e dello spettatore.

Nel contesto contemporaneo, questa lettura della fiaba acquista ulteriore risonanza per il pubblico giovane, cui la versione “Anteprima Giovani” si rivolge, invitando a riscoprire la potenza del perdono e della gentilezza come strumenti di cambiamento.

Con un cast tecnico e artistico rinnovato e una forte impronta simbolica, La Cenerentola apre l’anno operistico del Regio come promessa di bellezza lieve e pensante, in equilibrio fra tradizione e modernità.