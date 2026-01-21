The Human Safety Net ha annunciato una nuova collaborazione con l'artista italiana Marinella Senatore. L’iniziativa si svolge presso la Home di The Human Safety Net, all’interno delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia. Si tratta di un progetto che mira a promuovere una connessione tra creatività, dimensione sociale e partecipazione collettiva, grazie al contributo di una delle più riconosciute artiste contemporanee italiane. “Sono convinta che l’inclusione e la partecipazione siano strumenti di emancipazione e di crescita per la collettività”, ha dichiarato Senatore, sottolineando la valenza sociale della collaborazione.

L’intervento si inserisce negli spazi delle Procuratie Vecchie, storica sede aperta al pubblico dopo un importante restauro, e punta ad ampliare le possibilità di coinvolgimento per i visitatori e la comunità locale.

The Human Safety Net è un movimento globale a base italiana che opera per liberare il potenziale delle persone in condizioni di vulnerabilità. Dal 2022 ha aperto la propria Home nelle Procuratie Vecchie, rendendo accessibili al pubblico spazi storici di Venezia. L’istituzione ha già attirato decine di migliaia di visitatori, dimostrando la forte attrattiva degli spazi espositivi e delle iniziative artistico-sociali proposte. Nel quadro di questa missione, la collaborazione con Senatore si concretizza attraverso attività laboratoriali, opere partecipative e progetti educativi, tutti ispirati alla ricerca artistica dell’autrice e volti a stimolare il senso di comunità, creatività condivisa e inclusione.

“Coinvolgere le persone nel processo creativo è fondamentale per abbattere i confini tra arte e vita”, ha precisato l’artista, illustrando la visione che guiderà le prossime attività.

Le Procuratie Vecchie e l'impegno di The Human Safety Net

Le Procuratie Vecchie, affacciate su Piazza San Marco, rappresentano uno dei complessi monumentali più noti e visitati di Venezia. Restaurate a partire dal 2017 e restituite alla città nel 2022, ospitano oggi la sede di The Human Safety Net che, oltre a essere luogo di progettualità sociale, offre al pubblico mostre temporanee e percorsi espositivi dedicati al valore dell’inclusione e della resilienza. Il progetto artistico con Senatore arricchisce l’offerta culturale con nuove installazioni collettive e attività per famiglie, scuole e visitatori di ogni età.

L’iniziativa si pone in continuità con la storia delle Procuratie Vecchie, già epicentro di relazioni civiche fin dal XVI secolo, quando furono realizzate come sede amministrativa della Serenissima Repubblica. Oggi, grazie alla presenza di The Human Safety Net, questi ambienti storici funzionano come hub culturale e sociale di rilievo internazionale, inserendo Venezia tra le città più attive nel campo della sperimentazione artistica e della partecipazione comunitaria.

Marinella Senatore e l'arte come strumento sociale

Marinella Senatore, nata a Cava de’ Tirreni nel 1977, è una delle artiste italiane più note per la sua pratica rivolta all’inclusione, alla partecipazione e all’interazione pubblica.

Il suo approccio si ispira a metodi collettivi di produzione culturale, coinvolgendo spesso cittadini e gruppi sociali nella costruzione delle opere. I suoi lavori sono stati esposti in istituzioni di rilievo come il Centre Pompidou di Parigi e il MAXXI di Roma. La collaborazione con The Human Safety Net insiste sugli stessi valori, proponendo percorsi creativi aperti che intendono abbattere le barriere tra arte, pubblico e tessuto cittadino.

Il programma, che prevede laboratori, installazioni e momenti di formazione, rappresenta un modello di interazione virtuosa tra arte e innovazione sociale, valorizzando la vocazione pubblica e internazionale degli spazi delle Procuratie Vecchie. Questo nuovo percorso testimonia la volontà di The Human Safety Net di sperimentare linguaggi e strumenti sempre più inclusivi all’interno di un contesto locale e globale.