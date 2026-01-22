A distanza di poco più di un mese dall'uscita delle prime immagini dal set, dell'attesissimo film live-action The Legend of Zelda, Sony e Netflix comunicano di aver raggiunto un accordo strategico sulla trasmissione della pellicola, dopo la divulgazione nelle sale cinematografiche e la distribuzione per l'home entertainment, in esclusiva streaming.

Devono essere state proprio le foto divulgate da Sony e dalla produzione combinata con Nintendo a convincere Netflix di dover strappare l'esclusiva per la messa in onda streaming della pellicola diretta da Wes Ball, autore già de "Il Regno del Pianeta delle Scimmie".

Le foto mostravano i due protagonisti, la principessa Zelda (Bo Bragason) e Link (Benjamin Evan Ainsworth) sia in primo piano separati che insieme nella splendida scenografia naturale del paesaggio in Nuova Zelanda, luogo dove stanno avvenendo le riprese del film.

Il mistero di "The Legend of Zelda"

Un progetto ambizioso ed annunciato dal 2023 che ancora, nonostante stia prendendo forma e corpo tassello dopo tassello, suscita ancora incredulità e scetticismo tra i fan storici del videogame che da allora, attendono la trasposizione in versione cinematografica con trepidazione ma anche paura che sia l'ennesimo tentativo evanescente.

Eppure oggi c'è tutto quello che occorre per crederci. Le riprese sono iniziate a novembre e la regia sapiente di Wes Ball sembra dare le giuste garanzie.

A questi si aggiungono i due protagonisti, come detto Bo Bragason (La Famiglia Radley) e Benjamin Evan Ainsworth (Pinocchio).

La produzione è affidata a Shigeru Miyamoto per Nintendo e ad Avi Arad, la sceneggiatura sarà opera di Derek Connolly (Jurassic World), la trama rilasciata è molto semplice e riprende fedelmente quella che è la base del videogioco "The Legend of Zelda" con le avventure dei suoi protagonisti intenti a difendere il regno di Hyrule, minacciato da Ganon il potente signore della guerra che vuole conquistare il potere illimitato attraverso un'antica reliquia. Quest'avventura porterà Link e Zelda ad affrontare un lungo percorso denso di insidie, creature magiche e risolvendo insidiosi enigmi.

L'accordo tra Netflix e Sony Pictures Entertainment

Netflix ha ottenuto in esclusiva streaming "The Legend of Zelda" nella fase successiva alla distribuzione nei cinema e quella relativa all'home video, in questo accordo storico, denominato Pay-1 Deal tra le parti, rientrano anche altri titoli con produzioni di un certo peso quali, il progetto cinematografico sulla storia dei Beatles, "The Nightingale" e "Spider-Man: Beyond the Spider-verse". Insomma un progetto per Netflix decisamente ambizioso e che colloca la pellicola relativa alle avventure di Link e Zelda in compagnia di altrettante pellicole di peso.

L'arrivo sulla piattaforma Netflix rappresenta per "The Legend of Zelda" una sfida non da poco ed una scelta strategica importante per la produzione che punta quindi decisamente a sfondare il pubblico chiuso nell'emisfero dei videogiochi e sondando il terreno su un pubblico più ampio che possa portare ad una seconda vita del franchise slegandolo dal solo mondo del videogame.

Con questa mossa strategica Nintendo e Sony producendo una pellicola di qualità, e i presupposti ci sono tutti, potrebbero rendere felici i fan storici ma anche conquistare un pubblico completamente nuovo per quel mondo di fantasia e avventura.

Le riprese di "The Legend of Zelda" sono iniziate a novembre in Nuova Zelanda e il set dovrebbe rimanere, secondo i programmi, attivo fino ad aprile con le lavorazioni. L'uscita nelle sale cinematografiche è stata fissata per il maggio 2027.