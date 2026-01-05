Il 10 gennaio alle ore 20.30, all’Auditorium Manzoni di Bologna, Ton Koopman, organista, clavicembalista e direttore d'orchestra olandese, inaugura la stagione sinfonica 2026 del Teatro Comunale di Bologna. Koopman torna nelle stagioni musicali bolognesi dopo esservi stato protagonista tra il 1982 e il 2018, alla guida dell’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o come clavicembalista. Il programma prevede composizioni di Mozart – la Serenata notturna n. 6 K 239 e la Messa dell’Incoronazione K 317 – e di Haydn, con la celebre Sinfonia n. 100 “Militare”.

Alla Messa dell’Incoronazione partecipano il soprano Suzanne Jerosme, il mezzosoprano Lara Morger, il tenore Kieran White e il basso Peter Harvey, insieme al Coro del Comunale preparato da Gea Garatti Ansini. La Serenata notturna, composta nel 1776, presenta un dialogo orchestrale tra due piccoli gruppi, reminiscenza del concerto grosso; la Sinfonia “Militare”, accolta con entusiasmo a Londra nel 1794, deve il soprannome all’Allegretto dove Haydn inserisce una tromba che imita una fanfara militare.

Ritorno di un protagonista della scena musicale

Ton Koopman è riconosciuto come pioniere della prassi storicamente informata e ha concentrato la sua attività soprattutto nel repertorio barocco. Tra i suoi progetti principali figurano l’esecuzione e la registrazione integrale delle cantate di Bach e delle opere di Buxtehude.

Dal 1979 ha fondato l’Amsterdam Baroque Orchestra e dal 1992 anche l’Amsterdam Baroque Choir, ripresi nel progetto Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Legato a istituzioni prestigiose come lo Stedelijk Conservatorium de L’Aia e l’Università di Leida, ha ricevuto importanti riconoscimenti – tra cui l’Echo Klassik, il premio Berlioz, il BBC Award, e diverse nomination ai Grammy e Gramophone Awards.

Il suo ritorno a Bologna assume particolare valore simbolico: un artista internazionale che riporta la propria sensibilità storica sul podio di un teatro in procinto di ritornare nella sua sede storica nel 2027, in continuità con la stagione “Verso Itaca”, che accompagna la Fondazione lirico-sinfonica nel percorso di riapertura della sede di Largo Respighi.

La stagione “Verso Itaca”

La stagione 2026 del Teatro Comunale di Bologna, intitolata “Verso Itaca”, si sviluppa da gennaio a dicembre attraverso i cartelloni di Opera, Danza e Concerti ed è la prima firmata dalla sovrintendente Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte. Rappresenta l’ultima tappa del viaggio verso il rientro nella storica sede – previsto per inizio 2027 – dopo i lavori di riqualificazione. Il cartellone sinfonico comprende quattordici concerti, dodici affidati all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e due alla Filarmonica del Teatro Comunale, con il Coro diretto da Gea Garatti Ansini in tre occasioni.

La programmazione riunisce bacchette di prestigio come Michele Mariotti, Roberto Abbado, Ivor Bolton, e solisti di fama internazionale quali Michail Pletnëv, Emanuel Ax, Mario Brunello e Ilya Gringolts, per un cartellone che spazia dal classicismo alla contemporaneità, in continuità con la tradizione del Teatro e proiettato verso nuove sfide e dialoghi.