Tori Amos, cantautrice e pianista statunitense di fama mondiale, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, "In Times of Dragons", prevista per il 1° maggio 2026. Questo rappresenta il suo diciottesimo album in studio, un traguardo che sottolinea la sua capacità di rinnovarsi costantemente, mantenendo un ruolo di primo piano nel panorama musicale internazionale. L'annuncio è arricchito dalla notizia di una nuova tournée europea, che inizierà in concomitanza con la pubblicazione dell'album e che toccherà anche diverse città italiane.

L'album "In Times of Dragons" è molto atteso dai fan, che negli anni hanno dimostrato grande fedeltà grazie alla sua produzione musicale raffinata e alle tematiche profonde affrontate nelle sue canzoni.

"Sono sempre stata affascinata dalle storie di coraggio e trasformazione", ha dichiarato Amos, "e questo album riflette il bisogno di narrare nuovi miti per tempi complessi come quelli che viviamo". La tournée europea sarà un elemento chiave nella promozione del disco e si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti del 2026, con tappe italiane confermate a Milano, Roma e Firenze.

Una carriera all'insegna di innovazione e coerenza artistica

La carriera di Tori Amos è decollata negli anni Novanta con album iconici come "Little Earthquakes" e "Under the Pink". Il suo stile distintivo unisce la sua abilità al pianoforte con una scrittura sofisticata e una voce immediatamente riconoscibile.

Nel corso degli anni, Amos ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, e le sue canzoni esplorano temi che vanno dall'introspezione personale alla denuncia sociale, con un'attenzione particolare alle questioni femminili. Ogni nuovo album ha rappresentato un passo avanti nel suo percorso di innovazione stilistica, pur mantenendo sempre la profondità dei suoi testi. "In Times of Dragons" promette di essere un album in cui la narrazione si fonde con sonorità ricercate e arrangiamenti suggestivi.

La dimensione live ha sempre avuto un ruolo centrale nell'attività di Amos. I suoi concerti sono considerati delle vere e proprie esperienze immersive, in cui la scaletta cambia ogni sera e molti brani vengono reinterpretati in versioni inedite.

Tori Amos ha un forte legame con il pubblico europeo, come dimostrato dalla frequenza dei suoi tour e dalla sua abitudine di includere tappe italiane in ogni suo recente tour.

Le tappe italiane del tour

La nuova tournée europea di Amos inizierà subito dopo l'uscita dell'album e toccherà le principali città europee, includendo diverse destinazioni italiane. Anche se i dettagli precisi sui luoghi e le date devono ancora essere definiti, l'attesa tra i fan è palpabile, dato il successo che l'artista ha riscosso in Italia nel corso degli anni. Milano, Roma e Firenze sono state confermate come tappe del tour, a conferma dell'importanza dell'Italia nei suoi itinerari internazionali.

L'eredità di Tori Amos nella musica contemporanea è evidente nella sua discografia ricca e influente.

Dal suo debutto solista nel 1992, ha pubblicato diciassette album in studio, prima di questo nuovo annuncio, affermandosi come una voce autorevole e innovativa anche per le generazioni successive di musicisti. Amos è riuscita a mantenere una coerenza artistica, affrontando al contempo temi di grande attualità e sperimentando con diversi generi musicali, dalla musica orchestrale al pop rock d'avanguardia.

"In Times of Dragons", in uscita il 1° maggio 2026, si preannuncia come un'aggiunta significativa alla carriera di un'artista che da oltre trent'anni è una delle figure più originali e apprezzate del panorama musicale internazionale.