Il 17 gennaio 2026 è stato inaugurato a Torino il primo monumento pubblico cittadino dedicato a una figura femminile: “A Giulia di Barolo”. L’opera bronzea, realizzata da Gabriele Garbolino Rù sotto la curatela di Enrico Zanellati e promossa da Opera Barolo con il patrocinio della Città di Torino e dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, raffigura Giulia di Barolo e una donna carcerata tra le sue braccia.

Giulia di Barolo (1786‑1864) si distinse per il suo instancabile servizio a favore delle detenute. Insieme al marito Carlo Tancredi Falletti di Barolo, fondò il Distretto Sociale Barolo, un luogo di accoglienza per le donne appena uscite dal carcere, oltre ad altri centri di servizio sociale ed educativo, tuttora gestiti dall’Opera Barolo.

Entrambi sono venerati come venerabili (lei dal 2015, lui dal 2018) e sono in corso i rispettivi processi di beatificazione.

L’opera, dalle dimensioni importanti, è alta 2,30 metri, pesa 170 chilogrammi e sviluppa una superficie di quattro metri quadrati. È collocata a quattro metri da terra e la sua realizzazione ha richiesto due anni di lavoro, dalla ricerca alla modellazione in gesso e cera, dalla fusione in bronzo all’assemblaggio e alla patinatura finale.

Iniziative culturali nel weekend dell’inaugurazione

L’inaugurazione è stata seguita da un lungo weekend di iniziative (da sabato 17 a lunedì 19 gennaio) presso Palazzo Barolo e il Distretto Sociale Barolo. Le giornate hanno incluso visite guidate alla dimora seicentesca dei marchesi, alle sale dove soggiornò Silvio Pellico (oggi sede del MUSLI, Museo della Scuola e Pop‑App Museum), spettacoli musicali e performance di danza storica, attività per famiglie e bambini, e visite al Distretto Sociale, ora sede di associazioni di volontariato.

Domenica 18 gennaio è stato presentato il volume “La Marchesa per la scuola e nella scuola – Giulia di Barolo e le sue attività educative (1821‑1863)”, edito nel 2023 dalla Fondazione Tancredi di Barolo, seguito da visite guidate all’allestimento permanente sul ruolo educativo della marchesa al piano nobile del MUSLI, e da una maratona di lettura condivisa intitolata “Tante voci per Giulia”.

Palazzo Barolo e l’Opera Barolo

Palazzo Falletti di Barolo, sede della scultura, è una residenza nobiliare seicentesca situata all’incrocio tra via Corte d’Appello e via delle Orfane. Nei primi anni del Settecento passò alla famiglia Falletti e ospitò personaggi del Risorgimento come Silvio Pellico, segretario e bibliotecario presso i marchesi.

L’Opera Barolo nacque per volontà testamentaria della marchesa, con lo scopo di perpetuare la sua azione caritatevole e di servizio. L’ente fu pensato come erede universale del patrimonio dei Falletti e fu affidato a un sistema di amministrazione alternata tra autorità civili ed ecclesiastiche. Oggi è presieduto dall’arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole, e continua a operare a favore dei più fragili: detenute, famiglie in difficoltà, migranti, bambini malati.

L’impegno sociale di Giulia di Barolo risale al 1814, quando entrò nelle carceri femminili, preoccupata dalle condizioni delle detenute. Le sue “Memorie sulle carceri” esprimono dolore per il degrado morale e materiale e la convinzione che “anch’esse erano una pianta dei Cieli…”.

Nel 1821 ottenne il carcere delle Forzate, che trasformò in istituto modello, coinvolgendo le detenute nella definizione del regolamento e introducendo suore per l’assistenza religiosa. Successivamente istituì un rifugio per ex‑carcerate (1823) e il Monastero delle Maddalene (1833), e fondò scuole per fanciulle trascurate.