La Fondazione Torino Musei ha aperto le selezioni pubbliche per la nomina dei nuovi direttori del Museo d'Arte Orientale (MAO) e di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica. Le candidature potranno essere presentate entro il 30 marzo 2026. L'iniziativa mira a individuare figure di alto profilo per guidare due delle principali istituzioni culturali torinesi, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione delle collezioni permanenti e delle attività espositive e di ricerca.

Le posizioni sono di rilievo nel panorama museale nazionale e internazionale.

I futuri direttori dovranno elaborare strategie innovative, promuovere la collaborazione con enti culturali e scientifici e incrementare l'interesse del pubblico, sia locale che turistico. La Fondazione Torino Musei richiede competenze gestionali, scientifiche e comunicative di alto livello. Il bando è disponibile sul sito istituzionale, con i requisiti, la durata quadriennale dell’incarico e le modalità di candidatura. Gli incarichi avranno decorrenza dal 2027.

Il ruolo dei direttori nei musei torinesi

I direttori del MAO e di Palazzo Madama saranno responsabili della programmazione culturale, dell’organizzazione di mostre temporanee e dell’ampliamento dell’offerta educativa. Gestiranno il patrimonio museale, coordineranno i servizi di valorizzazione e cura delle collezioni e rappresenteranno i musei a livello nazionale e internazionale.

La Fondazione ha sottolineato la necessità di individuare figure capaci di coniugare conoscenza scientifica, esperienza gestionale e attitudine all’innovazione: “Occorre dotarsi di competenze trasversali per rispondere alle sfide contemporanee della gestione museale e promuovere la cultura come bene condiviso”.

Il coinvolgimento del MAO e di Palazzo Madama nei principali progetti espositivi torinesi e nelle reti museali internazionali rende strategica la scelta delle direzioni, anche per conservare l’eccellenza dell’offerta culturale e rafforzare il dialogo con i territori d’origine delle collezioni.

Storia e patrimonio del MAO e di Palazzo Madama

Il Museo d'Arte Orientale di Torino, inaugurato nel 2008, ospita una delle principali collezioni italiane dedicate alle civiltà dell’Asia, con oltre 2.300 opere provenienti da India, Cina, Giappone, Sud-est asiatico e Paesi islamici.

Le sezioni permanenti e le mostre temporanee esplorano arte, religione e patrimonio materiale delle culture orientali. Il museo ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la comprensione delle tradizioni artistiche extraeuropee.

Palazzo Madama, situato in una delle piazze principali di Torino, è sede del Museo Civico d’Arte Antica e fa parte del patrimonio UNESCO. L’edificio, che unisce elementi medievali e barocchi, ospita collezioni databili dall’antichità al XIX secolo, tra cui sculture, dipinti, porcellane e arredi storici. Con mostre, attività didattiche e ricerche scientifiche, il museo svolge un ruolo centrale nella valorizzazione dell’arte e della storia della città. Palazzo Madama è uno dei principali poli dell’offerta culturale torinese, con circa 200.000 visitatori all’anno.