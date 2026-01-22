Il 74° Trento Film Festival, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026, dedica un omaggio speciale a Claudia Cardinale e Robert Redford, due tra le più grandi personalità del cinema internazionale. La direzione ha annunciato che questa edizione celebrerà questi artisti che, con le loro carriere, hanno segnato profondamente la storia del cinema mondiale. L'iniziativa prevede retrospettive, incontri e proiezioni dedicate, con l’obiettivo di approfondire il contributo di Cardinale e Redford all'immaginario collettivo e alla cultura cinematografica.

L’omaggio a Claudia Cardinale, attrice simbolo del cinema italiano e internazionale, si concretizzerà in una selezione di film storici che ne ripercorrono la straordinaria carriera, da Il Gattopardo a C'era una volta il West. Allo stesso modo, per Robert Redford saranno presentati i lavori più significativi della sua attività sia di attore che di regista, tra cui La stangata, Come eravamo, Il grande Gatsby e Gente comune. Il festival offrirà inoltre approfondimenti sul loro impegno sociale, ambientalista e civile, tratti distintivi di entrambi gli artisti.

Il Trento Film Festival: una lunga tradizione

Il Trento Film Festival, fondato nel 1952, rappresenta una delle manifestazioni culturali più longeve e radicate nel panorama italiano ed europeo.

Da sempre punto di riferimento per la cinematografia dedicata alla montagna, all’avventura e agli ambienti naturali, il festival ha saputo nel tempo ampliare la propria offerta con un'attenta selezione di opere internazionali e retrospettive.

Il programma dell'edizione 2026

Questa edizione, oltre all’omaggio a Cardinale e Redford, prevede numerosi appuntamenti: dalle anteprime cinematografiche ai convegni, fino ai laboratori per le scuole e alle esposizioni di fotografia e arte ispirate ai temi dell’ambiente. Ogni anno la città di Trento e le sue principali istituzioni culturali – tra cui il Teatro Sociale, il Cinema Modena e il Castello del Buonconsiglio – diventano il cuore pulsante dell’evento, che attira migliaia di spettatori e appassionati da tutta Italia.

Il festival propone anche sezioni competitive, tra cui la storica sezione internazionale e Horizontes, dedicata ai paesi dell’America Latina, favorendo così il dialogo tra culture ed esperienze cinematografiche differenti.

Cardinale, Redford e il cinema d’autore

Claudia Cardinale, nata nel 1938 a Tunisi, è considerata una delle quattro più importanti interpreti femminili del Novecento. Dopo il debutto nel 1958, ha lavorato con registi come Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone, imponendosi come vera e propria icona grazie a film come Il Gattopardo, 8 ½ e C’era una volta il West. Robert Redford, statunitense classe 1936, vanta una carriera che abbraccia oltre sessant’anni, durante i quali ha ricevuto premi prestigiosi come Oscar, Golden Globe e BAFTA sia come interprete che come regista.

Il suo impegno per l’ambiente e la promozione di cinema indipendente con il Sundance Institute resta un punto di riferimento nel settore.

La presenza al Trento Film Festival di retrospettive e incontri su entrambi rafforza il legame tra la manifestazione e il cinema d’autore, consolidando il ruolo di Trento come punto di incontro per la riflessione culturale e la promozione della settima arte.