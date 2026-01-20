Da decenni, la maison Valentino è una protagonista indiscussa della moda internazionale, celebre per uno stile e un'eleganza considerati senza tempo. Fondata da Valentino Garavani nel 1960 a Roma, la casa di moda ha costruito un'identità immediatamente riconoscibile, fatta di raffinatezza, cura meticolosa del dettaglio e innovazione nel rispetto della tradizione. Alla base del successo della maison, una costante ricerca estetica e formale continua a ispirare nuove generazioni di creativi.

La maison, che ha tuttora sede nella capitale, ha fatto della sartorialità e della qualità dei materiali un simbolo di eccellenza.

Lo stile Valentino è sinonimo di grazia ed espressività, e in ogni collezione resta centrale l’equilibrio tra memoria storica e contemporaneità. Nel corso degli anni, la maison ha presentato capi iconici e look che hanno definito tendenze a livello globale, contribuendo in modo significativo a plasmare l’immaginario della moda italiana.

La storia di Valentino

Valentino Garavani fonda la casa di moda che porta il suo nome nel 1960, aprendo il primo atelier in Via Condotti, nel cuore di Roma. Da subito, lo stile si distingue per eleganza, linee pulite e un uso sapiente del colore, in particolare il celebre "rosso Valentino". Gli anni Sessanta segnano l’affermazione internazionale del marchio, grazie a sfilate nelle principali capitali della moda e alla scelta di personalità di spicco, tra cui Jacqueline Kennedy e Elizabeth Taylor, di indossare le creazioni della maison.

Nel corso dei decenni, Valentino ha saputo rinnovarsi affidando la direzione artistica, dopo il ritiro di Garavani nel 2008, a stilisti come Pierpaolo Piccioli, che ha saputo mantenere viva la cifra stilistica originaria pur innovando materiali e linee in linea con il gusto contemporaneo.

Valentino oggi: un'influenza internazionale

Oggi Valentino continua a essere protagonista sulle passerelle di alta moda, con una presenza costante alle fashion week di Parigi, Milano e New York. Il marchio vanta boutique nelle principali città del mondo e una vasta clientela internazionale. Alla base del successo attuale, la capacità di rileggere la propria tradizione attraverso una visione moderna, mantenendo elevati standard di qualità artigianale.

Fra i capi iconici, oltre agli abiti da sera in chiffon e ai cappotti in lana, si annoverano accessori come la borsa Rockstud e le calzature, diventate veri e propri oggetti di culto. Valentino è considerata una delle punte di diamante nella promozione del Made in Italy e uno dei maggiori interpreti di uno stile che attraversa indenne mode e decenni, simbolo di longevità e innovazione continua nel settore.