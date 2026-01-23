La villa utilizzata come esterno nella celebre sitcom ‘Willy, il principe di Bel-Air’ è stata messa in vendita negli Stati Uniti. L’immobile, che ha fatto da sfondo alle avventure del personaggio interpretato da Will Smith, viene proposto sul mercato per una cifra di circa 29,5 milioni di dollari. La notizia è stata confermata da fonti del settore immobiliare, che hanno evidenziato il valore storico e culturale della proprietà, divenuta iconica grazie alla popolarità della serie televisiva.

Un simbolo della televisione anni Novanta

La villa, situata nel quartiere di Brentwood a Los Angeles, è riconoscibile per la sua facciata neoclassica e per essere stata spesso inquadrata nelle scene di apertura e chiusura della sitcom.

Sebbene le riprese interne siano state realizzate in studio, l’edificio è diventato un vero e proprio simbolo per i fan della serie. Il valore attribuito all’immobile riflette non solo le sue caratteristiche architettoniche, ma anche il suo legame con la cultura pop degli anni Novanta.

Caratteristiche e valore dell’abitazione

L’abitazione si estende su una superficie di circa 1.500 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sei bagni, oltre a numerosi ambienti di pregio, tra cui una piscina e un grande giardino. La villa è stata spesso oggetto di interesse da parte di appassionati e turisti, che ne riconoscono l’importanza storica. Il prezzo richiesto, pari a circa 29,5 milioni di dollari, la colloca tra le proprietà più esclusive attualmente disponibili sul mercato di Los Angeles.

La vendita della villa rappresenta un’occasione unica per collezionisti e investitori, oltre che per chi desidera possedere un pezzo di storia della televisione americana. L’immobile continua ad attirare l’attenzione grazie al suo legame indissolubile con la figura di Will Smith e con la serie che ha segnato un’epoca.