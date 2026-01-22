Davide Livermore firma la regia del ciclo "Der Ring des Nibelungen" di Richard Wagner per il Teatro dell’Opera di Montecarlo. La produzione attualmente in scena è "Die Walküre" (La Walkiria), che continua il percorso iniziato lo scorso anno con "Das Rheingold". La direzione musicale è affidata a Gianluca Capuano, mentre il cast vede la partecipazione di artisti come Matthias Goerne, Libby Sokolowski, Nancy Weissbach, Daniel Brenna e altri interpreti di rilievo internazionale.

Il progetto wagneriano al Teatro di Montecarlo rappresenta una delle sfide artistiche più ambiziose della stagione.

Livermore, regista di numerose produzioni operistiche in Italia e all’estero, sottolinea l’importanza di affrontare il "Ring" oggi: "Il Ring rappresenta il vertice assoluto del teatro musicale occidentale: affrontarlo oggi a Montecarlo significa mettere la nostra contemporaneità di fronte alle grandi questioni immortali di Wagner. È una sfida artistica che richiede coraggio e visione".

La produzione del ciclo wagneriano

Il ciclo wagneriano si inserisce nella tradizione del Teatro dell’Opera di Montecarlo, una delle istituzioni musicali più longeve d’Europa. La direzione musicale di Gianluca Capuano e la regia di Livermore danno vita a una produzione che coinvolge un cast internazionale e l’Orchestra Filarmonica di Montecarlo.

La programmazione prevede la messa in scena dei quattro titoli wagneriani nel corso di più stagioni.

La Salle Garnier, storica sede del teatro inaugurata nel 1879 e progettata da Charles Garnier, ospita tutte le rappresentazioni. La programmazione del "Ring" amplia l’offerta culturale del Principato e si collega ad alcune delle più note realizzazioni sceniche wagneriane del Novecento e del nuovo millennio.

Il Teatro di Montecarlo e Wagner

Il Teatro dell’Opera di Montecarlo, fondato nel 1879, si distingue da sempre per la qualità e la varietà delle sue produzioni. Dopo oltre 140 anni di attività, costituisce un punto di riferimento per la lirica nel bacino mediterraneo. La scelta di affrontare il "Ring" segue una linea artistica che ha visto la presenza regolare di titoli wagneriani fin dagli inizi del Novecento.

La nuova produzione curata da Livermore conferma la volontà di Montecarlo di competere sul piano internazionale, valorizzando tanto la tradizione quanto l’innovazione. La complessità del ciclo e il coinvolgimento di interpreti di primo piano riflettono la vocazione cosmopolita della capitale monegasca e il ruolo di centro culturale europeo che il Principato riveste ormai da decenni.