L’attore Wagner Moura è il protagonista de "L’Agente segreto", un film che esplora l’esperienza dei brasiliani durante la dittatura militare degli anni Settanta. Diretto da Kleber Mendonça Filho, il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel maggio 2025 ed è ambientato negli anni segnati dalla repressione politica. L’opera si concentra su uno dei periodi più bui della storia recente del Brasile, mettendo in luce le storie di coloro che resistettero all’oppressione e alle ingiustizie del regime. L’uscita nelle sale italiane è avvenuta il 29 gennaio 2026.

Il film, realizzato grazie a una collaborazione tra produzioni cinematografiche brasiliane e internazionali, offre uno sguardo ravvicinato su eventi che continuano a influenzare il dibattito pubblico nel paese sudamericano. La narrazione ripercorre vicende personali, mostrando i rischi e il coraggio di chi si oppose al regime.

Il contesto della dittatura militare

La dittatura militare in Brasile ebbe inizio nel 1964 e terminò nel 1985, caratterizzandosi per la soppressione dei diritti civili, la censura e il controllo sulla popolazione e sulle istituzioni culturali. Le storie narrate nel film "L’Agente segreto" riflettono la realtà storica di quegli anni: molti cittadini furono vittime di torture, sparizioni forzate e persecuzioni.

Moura, noto per il suo ruolo in "Narcos" e per il suo impegno su tematiche sociali, sottolinea come il cinema possa contribuire a mantenere viva la memoria e la riflessione sulla storia brasiliana.

La sceneggiatura del film si basa su ricerche approfondite e testimonianze raccolte in diversi anni. Il film si inserisce in una tradizione cinematografica brasiliana che, a partire dagli anni Duemila, ha affrontato le ferite lasciate dalla dittatura militare, sia attraverso documentari sia con la fiction.

Il cinema brasiliano e la memoria storica

Il cinema brasiliano è stato spesso un mezzo per indagare e tramandare le complesse vicende della storia nazionale. Dopo la fine della dittatura, numerosi registi hanno affrontato il tema della memoria storica, tra cui Walter Salles e Fernando Meirelles.

Film come "O que é isso, companheiro?" di Bruno Barreto o "Batismo de Sangue" di Helvécio Ratton hanno portato alla luce testimonianze e fatti accaduti durante il periodo autoritario, contribuendo a una riflessione collettiva.

Oggi istituzioni culturali e festival, tra cui la Mostra Internazionale del Cinema di San Paolo, promuovono opere che trattano la memoria storica e il rapporto con l’identità nazionale. Wagner Moura, con la sua carriera, sostiene un dialogo tra passato e presente e promuove un cinema che abbia una funzione sociale oltre che artistica.