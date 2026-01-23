La Pinacoteca Agnelli si prepara ad accogliere, a partire da giovedì 30 aprile 2026, una mostra dedicata a Walter Pfeiffer, fotografo di fama internazionale. L'annuncio, diffuso il 22 gennaio 2026, segna un momento importante nella programmazione culturale dell'istituzione torinese per il 2026.

Nel corso dell'anno, la Pinacoteca proporrà anche una nuova edizione di Beyond the Collection, con Amedeo Modigliani come protagonista, affiancata da due installazioni sulla Pista 500, create da Nathalie Du Pasquier e Peter Fischli. In autunno e inverno, in concomitanza con Artissima e l'art week torinese 2026, da venerdì 30 ottobre sarà presentata una grande retrospettiva dedicata ad Alberto Savinio, una nuova edizione di Beyond the Collection ideata da Chris Ofili e un'installazione sulla Pista 500 affidata a Iris Touliatou, vincitrice dell'edizione 2025 del Premio Pista 500 in collaborazione con Artissima.

La Pinacoteca Agnelli: storia e contesto

La Pinacoteca Agnelli ha sede nello Scrigno, una struttura sospesa sul tetto del Lingotto a Torino, l'ex stabilimento della Fiat. Progettata da Renzo Piano, la pinacoteca espone ventitré dipinti e due sculture appartenenti alla collezione di Giovanni e Marella Agnelli: opere che spaziano dal Settecento al Novecento, con capolavori di Canaletto, Tiepolo, Matisse, Modigliani e Balla. Tra questi, spiccano due statue in gesso di Antonio Canova e sei vedute di Venezia di Canaletto, oltre a un dipinto di Balla del 1913 dedicato al tema della velocità automobilistica. La sede crea un dialogo tra patrimonio industriale e arte, offrendo uno spazio per progetti che uniscono collezione storica e sperimentazione contemporanea.

Le informazioni sulla collezione e sulla struttura derivano dalle descrizioni ufficiali del museo.

Mostre e progetti: continuità e innovazione

Il programma Beyond the Collection conferma la volontà della Pinacoteca di reinterpretare il suo patrimonio attraverso collaborazioni con artisti contemporanei. In una recente edizione, Lucy McKenzie ha dialogato con le statue di Canova, mentre per l'autunno 2025 erano in programma retrospettive di Alice Neel, progetti di Piotr Uklański e un'installazione di Paul Pfeiffer sulla Pista 500, con immagini digitali e suoni immersivi legati all'Allianz Stadium, realizzata in collaborazione con la Juventus. Questi progetti dimostrano l'approccio curatoriale dinamico dell'istituzione, che valorizza la collezione storica in relazione alle tematiche contemporanee e al contesto torinese.

La mostra dedicata a Walter Pfeiffer, artista noto per la sua fotografia incentrata sull'identità e la cultura pop, si inserisce in una strategia che alterna grandi retrospettive, reinterpretazioni curatoriali e interventi site-specific negli spazi della Pinacoteca e sulla Pista 500.