Dal 23 gennaio 2026, Whoopi Goldberg fa il suo ingresso in “Un posto al sole”, la storica soap opera italiana prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione di Napoli, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. L’attrice, insignita dei principali premi statunitensi (Oscar, Grammy, Emmy e Tony), descrive il suo personaggio come “una donna di potere che non ha bisogno di mostrarsi autoritaria, ma utilizza la gentilezza nel comunicare con gli altri”.

Il personaggio di Eleanor Price

Goldberg interpreta Eleanor Price, un’esuberante imprenditrice americana, descritta come “positiva, curiosa e determinata”.

Il suo arrivo a Napoli è motivato dalla commissione di un lussuoso yacht ai cantieri Palladini. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha sottolineato come le puntate offriranno “un incontro speciale tra un talento straordinario e una delle nostre storie più radicate”. Marco Tombolini, amministratore delegato di Fremantle Italia, ha aggiunto che la partecipazione di Goldberg conferma l'orgoglio quotidiano legato alla soap più longeva della TV italiana.

L'amore per l'Italia e il set

La decisione di Goldberg di partecipare alla soap nasce dal suo profondo amore per l’Italia. “Mi attirava l’idea di lavorare qui, ci ho anche girato un altro film”, ha dichiarato, riferendosi a “Leopardi & co”.

L'opportunità è nata grazie al suggerimento di un amico, lo scultore Jago, e di sua moglie. Sul set, l'attrice si è sentita “accolta da tutti” e ha trovato “attori straordinari”.

Riflessioni sull'umanità e la società

Goldberg ha espresso ammirazione per la bellezza e la storia dell’Italia, definendola “un caleidoscopio di vita” e ricordando con affetto Napoli e la sua gente. Ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la speranza, affermando che l’unica cosa che la spaventa è l’ignoranza. Riguardo alla condizione femminile, ha osservato che le donne sono costantemente chiamate a dimostrare il proprio valore, ma ha riconosciuto miglioramenti rispetto al passato, pur auspicando ulteriori progressi.

Il valore del mestiere e le sfide future

Recitare in “Un posto al sole” ha riacceso in Goldberg l'amore per il suo mestiere. Ha menzionato il suo ruolo in “Ghost”, che le valse l’Oscar, riconoscendo il contributo di Patrick Swayze nel convincere i produttori a darle un'opportunità. L'attrice ha anche condiviso la sua preoccupazione riguardo ai rischi dell’intelligenza artificiale nello showbiz, citando un’esperienza personale con una musicista creata dall’IA. Infine, ha espresso il desiderio di collaborare con un regista italiano, sognando un film di Fellini, e ha elogiato la recente serie italiana “Il Gattopardo” su Netflix.

Un evento culturale per la serialità italiana

L’ingresso di Whoopi Goldberg rappresenta un momento inedito per “Un posto al sole”, la soap più longeva della televisione italiana, in onda dal 1996.

La sua partecipazione, in occasione del trentesimo anniversario della serie, simboleggia un riconoscimento internazionale e la capacità della produzione di attrarre talenti di calibro mondiale. L’annuncio, avvenuto nel giugno 2025, aveva già generato grande attesa, anticipando un ruolo ricorrente ricco di mistero e intrecci sentimentali.

Contesto e partecipazione internazionale

L'inserimento di una figura internazionale come Goldberg nella cornice napoletana della soap mira ad ampliare il pubblico, in linea con le strategie di Rai Fiction e Fremantle. La sua presenza sul set ha suscitato entusiasmo, confermando l'appeal duraturo della serie e la sua rilevanza culturale.