Will Ramos, voce dei Lorna Shore, anticipa il concerto del 1° febbraio a Padova e presenta il nuovo album I Feel the Everblack Festering Within Me, uscito il 12 settembre scorso. Ramos sottolinea che, per lasciare un’impronta significativa, non è necessario essere i più estremi, ma piuttosto puntare su emozione e durata nel tempo. Il frontman condivide un ricordo intenso della sua prima esperienza in Italia, quando temette di essere colpito da un fulmine sul palco, e parla dell’importanza della salute mentale e della cura della voce durante i tour.

Un’esperienza memorabile a Padova

Ramos ricorda la sua prima volta in Italia, proprio a Padova, come un’esperienza tanto memorabile quanto drammatica: un caldo opprimente, un temporale violento e la paura di essere colpito da un fulmine sul palco. Nonostante le difficoltà, quel concerto è rimasto impresso nella sua memoria come un momento unico.

Oltre il deathcore: l'evoluzione musicale

Il nuovo album rappresenta per Ramos un’evoluzione della band. Le orchestrazioni, i testi emotivi e le tecniche vocali, come il pitch scream, mostrano una maturazione artistica che va oltre il deathcore tradizionale. Ramos afferma che non è necessario puntare solo sulla brutalità sonora: una melodia o un ritornello ben costruito resistono più a lungo di un breakdown estremo.

L’obiettivo è creare musica che duri nel tempo, non solo impressioni immediate.

Equilibrio personale e cura della voce

Fuori dal palco, Ramos si descrive come una persona positiva e riflessiva. Ha iniziato un percorso di terapia per gestire lo stress dei tour e proteggere la propria salute mentale. Per preservare la voce, limita le uscite serali, beve tè e riposa adeguatamente, evitando di parlare sopra la musica alta. Questo approccio gli permette di mantenere alta la performance anche durante i tour più intensi.

Il saluto ai fan italiani

Ramos conclude con un saluto entusiasta: “Italia, stiamo tornando, baby!”. Il concerto a Padova sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo le nuove canzoni.

La band è pronta a offrire un’esperienza intensa e coinvolgente.

Chi è Will Ramos

Will Ramos è il cantante statunitense dei Lorna Shore, band deathcore originaria del New Jersey. È entrato a far parte del gruppo nel 2020 e ha contribuito a ridefinire il loro sound con album come Pain Remains (2022) e I Feel the Everblack Festering Within Me (2025), caratterizzati da una fusione di brutalità, orchestrazioni e intensità emotiva.