Al Teatro Carlo Felice di Genova, la sera del 12 gennaio 2026, la pianista russa Yulianna Avdeeva è stata ospite della Giovine Orchestra Genovese per un recital che ha colpito il pubblico per chiarezza interpretativa e raffinata sensibilità. In programma, nella prima parte, una selezione da "Preludi e Fughe" op. 87 di Dmitrij Šostakovič, raccolta composta nel 1951 e frutto di una fase creativa segnata da un ritorno alla tradizione, con il modello di Bach come ispirazione formale; nella seconda, i celebri 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin, chiaro monumento del repertorio pianistico romantico.

La performance è stata caratterizzata da una tecnica brillante, controllo del suono, dinamica ampia e una lucida intelligenza critica che ha evitato inutili teatralità, privilegiando letture eleganti e meditate. Il pubblico ha risposto con applausi senza fine e due bis: la Mazurca op. 67 n. 4 e il Valzer op. 42 n. 5 di Chopin. Avdeeva, vincitrice nel 2010 del Premio Chopin di Varsavia a venticinque anni, è stata definita una concertista completa, capace di offrire una serata da incorniciare.

Il recital ha proposto una lettura lirica ma rigorosa dei Preludi e Fughe: nelle fughe più complesse ha gestito con precisione il contrappunto, e nella Fuga n. 14 ha reso l’attacco come un soffio che prende corpo con una delicatezza ammirevole.

I Preludi di Chopin hanno evidenziato sacche di incertezza armonica, minimalismo tematico, solennità sospirata, tutte sfumature che Avdeeva ha colto con pudica partecipazione emotiva.

Raffinatezza musicale al Teatro Carlo Felice

Avdeeva ha costruito la serata riflettendo la tensione tra rigore formale e calore espressivo. La scelta dei Preludi e Fughe op. 87 richiama l’idea di Šostakovič di recuperare la tradizione contrappuntistica di Bach, impiegata per esprimere brillante e fantasiosa inventiva nei preludi e rigorosa e severa architettura polifonica nelle fughe. Avdeeva ha rispettato questo dualismo, offrendo un equilibrio tra struttura e invenzione, tecnica e sentimento, che è parso il filo conduttore dell’esecuzione.

Il contesto del recital

Il Teatro Carlo Felice, principale teatro di Genova e sede dal 1991 delle stagioni musicali della Giovine Orchestra Genovese, si trova accanto a piazza De Ferrari, vicino al monumento a Giuseppe Garibaldi. La GOG, ONLUS fondata nel 1912, organizza concerti sinfonici e da camera e ha invitato Avdeeva come primo appuntamento del 2026 nella stagione 2025‑2026. La carriera di Avdeeva è iniziata con una vittoria significativa: la medaglia d’oro al Concorso Chopin di Varsavia nel 2010; da allora ha costruito una presenza stabile sulle scene internazionali, caratterizzata da un forte temperamento, virtuosismo controllato ed energia opportuna, con esibizioni regolari in importanti sale europee.

Questo profilo spiega la scelta curatoriale della rassegna, che punta su interpreti capaci di unire tradizione e presenza teatrale misurata.

In sintesi, la serata del 12 gennaio ha offerto a Genova una splendida lezione di pianismo: un’occasione in cui la tecnica è stata al servizio della comprensione musicale, e la forma ha dialogato con l’anima. Il Teatro Carlo Felice ha confermato la sua centralità nella proposta musicale cittadina, e Avdeeva ha aggiunto un appuntamento memorabile alla sua carriera raffinata e coerente.