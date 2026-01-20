Lo Zecchino d’Oro, celebre manifestazione canora dedicata all’infanzia, ha avviato la raccolta di canzoni inedite per l’edizione 2026. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori il 20 gennaio 2026, confermando l’impegno della manifestazione nel rinnovare annualmente il proprio repertorio con brani originali, rivolti a bambini e famiglie. La selezione delle nuove proposte coinvolge autori e compositori di tutta Italia, invitati a presentare le proprie opere entro il termine fissato, con l’obiettivo di individuare le canzoni che faranno parte dell’evento musicale.

La raccolta delle candidature è una fase centrale nella preparazione dello Zecchino d’Oro, nato nel 1959 e diventato un punto di riferimento per la musica infantile in Italia. Per l’edizione 2026, la ricerca di brani inediti avviene tramite una piattaforma dedicata, con attenzione alla qualità dei testi e alla capacità delle musiche di interpretare i valori educativi e ludici che contraddistinguono lo Zecchino. Ogni anno, vengono selezionati da otto a dodici brani che, valutati dalla commissione artistica, saranno interpretati dal coro dell’Antoniano di Bologna durante le serate di trasmissione.

Tradizione e innovazione nella musica per l’infanzia

Il meccanismo di selezione delle canzoni per lo Zecchino d’Oro è strutturato per favorire la partecipazione di autori e compositori affermati ed esordienti.

La commissione artistica valuta testi e melodie, prediligendo i brani che promuovano messaggi positivi, inclusivi e capaci di coinvolgere i più piccoli con tematiche attuali e linguaggi adeguati. Le composizioni scelte costituiscono il repertorio ufficiale presentato durante l’evento, trasmesso in televisione e seguito da milioni di spettatori.

L’Antoniano di Bologna, sede storica della manifestazione, è il fulcro organizzativo e artistico dello Zecchino d’Oro. Il coro dello Zecchino, diretto da Sabrina Simoni, è un elemento riconoscibile dell’evento e svolge un ruolo essenziale nell’interpretazione delle nuove canzoni. L’istituto promuove contest e laboratori per bambini legati alla musica e ai valori di solidarietà sociale e inclusione, ampliando la missione culturale oltre la kermesse televisiva.

Storia e impatto culturale dello Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro nasce nel 1959 da un’idea di Cino Tortorella e dell’Antoniano di Bologna, con l'obiettivo di creare uno spazio musicale dedicato ai bambini, incentrato sull’espressione creativa e sulla collettività. Nel corso dei decenni la manifestazione è diventata uno degli eventi annuali più longevi della televisione italiana, producendo un repertorio di oltre settecento canzoni originali, molte delle quali sono entrate nell’immaginario collettivo. Tra i brani più noti si ricordano “Il coccodrillo come fa?”, “Lettera a Pinocchio” e “Quarantaquattro gatti”. L’evento rappresenta un momento di educazione musicale e condivisione culturale che coinvolge famiglie, educatori e autori.

Nel 2008, lo Zecchino d’Oro è stato riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio per una Cultura di Pace, testimoniando il suo contributo alla formazione e socializzazione delle nuove generazioni. L’edizione 2026 prosegue questa tradizione, confermando l’impegno della manifestazione nel coinvolgere autori, bambini e pubblico in un percorso musicale e umano unico.