«4 5 6», il testo teatrale scritto da Mattia Torre nel 2011, torna in scena con gli interpreti originali: Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. L'opera, definita una “grottesca dabbenaggine della famiglia”, fu originariamente prodotta da Pietro Sermonti e Ninni Bruschetta, per poi essere ripresa da Velia Papa per Marche Teatro con Nutrimenti Terrestri e Walsh. Le scene sono di Francesco Ghisu e i costumi di Mimma Montorselli.

La commedia mette in scena una famiglia isolata, chiusa in una valle, i cui membri sono descritti come ignoranti, diffidenti e nervosi.

I personaggi litigano, pregano e si odiano, comunicando attraverso un “improbabile intruglio” linguistico che mescola dialetti meridionali, latini, spagnoli e sardi, a simboleggiare l'incomunicabilità. L'opera esplora come, all'interno del nucleo familiare, si generino i germi dell’isolamento e della grettezza. La famiglia viene rappresentata come “avamposto della nostra arretratezza culturale”, incarnando i valori più deteriori della società che dichiara ostile.

Il testo di Mattia Torre e il contesto teatrale

Il Teatro Vascello di Roma, luogo che accoglie spesso esperienze artistiche non convenzionali, ospita questa nuova rappresentazione. La struttura teatrale è nota per le sue rassegne di danza, musica contemporanea e cinema, oltre a spettacoli per bambini e una ricca biblioteca/videoteca che documenta oltre quarant’anni di attività.

Una riflessione surreale sull’Italia familiare

La riproposizione di «4 5 6» sottolinea l’attualità e il potenziale satirico del testo di Torre. Attraverso la rappresentazione di una famiglia isolata e linguisticamente frammentata, l’opera porta alla luce le tensioni e le diffidenze che caratterizzano il vivere collettivo. La scelta di mantenere gli interpreti originali rafforza il legame tra l’opera e il suo impianto originario, evidenziando l'eredità del teatro di Mattia Torre e la sua capacità di indagare le dinamiche familiari con uno sguardo surreale e critico.