Achille Lauro, artista noto per il suo stile eclettico e l’impegno sociale, ha annunciato la nascita della Fondazione Madre. Il progetto, reso pubblico il 17 febbraio 2026, nasce con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani definiti “ragazzi fragili”, categoria a cui l’artista sente di appartenere per esperienza personale. L’iniziativa mira a fornire percorsi di sostegno multidisciplinari e network di supporto destinati a coloro che vivono situazioni di vulnerabilità sociale, familiare o economica.

Lauro ha sottolineato: "Non pensavo di essere pronto a confrontarmi con ragazzi malati ma ho capito che anche un'ora della nostra vita è importante.

Bisogna non ragionare come singoli ma come comunità". Tra le principali attività della fondazione figurano lo sviluppo di attività artistiche, seminari e incontri motivazionali, con la partecipazione di figure chiave del mondo dello spettacolo e della cultura. Il lancio della fondazione è stato accolto con interesse dai media e dagli enti attivi nell’ambito del sociale, in particolare per l’insistenza del progetto su inclusione, ascolto e valorizzazione delle diversità.

La missione della Fondazione Madre

La Fondazione Madre si propone di offrire strumenti pratici e motivazionali a ragazzi che vivono condizioni di marginalità, promuovendo l’accesso all’arte, allo sport e alla formazione professionale.

Si punterà soprattutto sulla creazione di una rete di operatori formati capaci di individuare precocemente situazioni di disagio e di rispondere con progetti mirati sulle esigenze individuali.

Il primo progetto della neonata fondazione è una casa di accoglienza per circa 25 ragazzi che aprirà a Zagarolo, vicino Roma, ma Lauro ha annunciato che l’intenzione è di strutturare una presenza nazionale mediante collaborazioni con scuole, associazioni e istituzioni pubbliche. Nel primo anno di attività, la fondazione concentrerà le energie su laboratori di musica, scrittura creativa e attività di gruppo, con l’intento di raggiungere in tempi brevi almeno cento beneficiari diretti.

Achille Lauro tra musica e impegno sociale

La creazione della Fondazione Madre segna una tappa importante nel percorso di Achille Lauro, già noto negli anni precedenti per progetti legati alla solidarietà, tra cui campagne contro il bullismo e iniziative di raccolta fondi durante il periodo pandemico. Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è nato a Verona nel 1990, ma ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a Roma, dove ha avviato la sua carriera musicale. L’artista si è sempre distinto per una particolare attenzione alle tematiche sociali e generazionali, portando spesso nei suoi testi e nelle sue esibizioni temi legati all’emarginazione e alla fragilità giovanile.

Negli ultimi anni, il legame con la città di Roma e la volontà di restituire energie e possibilità ai più giovani sono diventati centrali nella sua attività pubblica.

La Fondazione Madre nasce così come naturale prosecuzione di questo percorso, puntando a diventare un punto di riferimento per adolescenti e giovani adulti in difficoltà. Fra i progetti a lungo termine figurano l’apertura di centri di ascolto, sportelli di aiuto legale, spazi creativi e partnership con enti che operano già nel sociale e nell’educazione. Il coinvolgimento diretto di personalità del mondo dell’arte rappresenta un tratto distintivo della fondazione, con un approccio orientato a stimolare l’autonomia e la consapevolezza nei giovani beneficiari.