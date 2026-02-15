È scomparso a 87 anni Pino Colizzi, figura di spicco e punto di riferimento per la scuola italiana del doppiaggio. Nato a Roma nel 1937, Colizzi ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario cinematografico italiano, prestando la sua voce inconfondibile a numerosi attori iconici del cinema internazionale. La notizia della sua morte è stata comunicata il 15 febbraio 2026, ponendo fine a una carriera che ha attraversato oltre cinque decenni di storia del doppiaggio.

La sua versatilità gli ha permesso di dare voce a interpreti del calibro di Jack Nicholson, Gene Hackman, James Caan, Omar Sharif e Michael Douglas, diventando così una presenza familiare per generazioni di spettatori.

Colizzi ha collaborato con i principali studi e società di doppiaggio, contribuendo a portare in Italia film di successo mondiale e serie televisive molto amate.

L'eredità di Colizzi nel doppiaggio italiano

L'importanza di Colizzi nel panorama culturale italiano è testimoniata dalla sua lunga e prolifica attività. A partire dagli anni Sessanta, la sua voce è stata spesso il tramite attraverso cui il pubblico italiano ha conosciuto e amato molti volti di Hollywood. Tra i suoi lavori più significativi, spicca il doppiaggio di James Caan nel film "Il padrino", oltre a innumerevoli altre pellicole che hanno segnato la storia del cinema. Riconosciuto da molti colleghi come un vero maestro, era apprezzato per la sua capacità di trasmettere non solo le battute, ma anche le sfumature emotive degli attori originali.

La sua dedizione e passione per il mestiere sono state spesso sottolineate, così come la sua grande presenza artistica e umana.

La carriera, i ruoli iconici e l’impatto sulla cultura popolare

Prima di dedicarsi al doppiaggio, Pino Colizzi ha coltivato la sua carriera come attore di teatro e cinema. L'avvicinamento alla sala di registrazione nei primi anni Sessanta ha segnato l'inizio di un percorso che lo ha visto affermarsi come una delle voci più autorevoli del settore. La sua abilità nel rendere familiari al pubblico italiano interpreti stranieri di fama mondiale è stata una delle sue caratteristiche distintive. Colizzi ha sempre evidenziato il profondo rispetto necessario per l'attore originale, considerando la voce italiana un ponte essenziale tra la cultura cinematografica internazionale e il pubblico.

Ha inoltre svolto un ruolo attivo nel sostenere la crescita della professione, partecipando a incontri e progetti volti alla valorizzazione del doppiaggio e alla formazione di nuove generazioni di professionisti. Il suo contributo è stato ampiamente riconosciuto da associazioni di settore, che ne hanno evidenziato l'indispensabile apporto nella crescita di molti colleghi.

Pino Colizzi rimarrà per sempre una figura centrale nell'immaginario del cinema italiano, la voce che ha contribuito a rendere immortali molte icone del grande schermo e a facilitare la trasmissione culturale del cinema internazionale in Italia.