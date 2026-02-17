Robert Duvall, attore premio Oscar celebre per ruoli iconici ne Il Padrino e Apocalypse Now, è morto nella sua residenza in Virginia. La notizia è stata annunciata dalla moglie, Luciana Pedraza.

Il ricordo dei colleghi

Nel messaggio diffuso, De Niro e Al Pacino hanno espresso il loro cordoglio, definendo Duvall “un gigante”. Coppola ha sottolineato il suo ruolo essenziale all’interno di American Zoetrope, la casa di produzione da lui fondata. Pacino ha aggiunto: “Era un attore nato, il suo legame con la recitazione e il suo dono fenomenale saranno ricordati per sempre.

Mi mancherà.”

Una carriera intensa e riconoscimenti

Duvall ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per Tender Mercies – Un tenero ringraziamento. È stato candidato sette volte all’Academy Award e ha interpretato ruoli memorabili come Tom Hagen ne Il Padrino e il colonnello Kilgore in Apocalypse Now.

La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, ha attraversato decenni di cinema americano, caratterizzata da interpretazioni intense e versatili. La moglie ha invitato chi lo ricorda a farlo in modo personale, guardando un film, raccontando una storia o semplicemente apprezzando la bellezza del mondo.

Chi era Robert Duvall

Robert Duvall è stato un attore e regista statunitense, noto per la sua presenza intensa e la capacità di incarnare personaggi complessi.

Ha vinto l’Oscar nel 1984 per Tender Mercies e ha ricevuto numerose nomination per film come Il Padrino, Apocalypse Now, The Apostle e The Judge. La sua carriera ha spaziato tra cinema, televisione e teatro, lasciando un’impronta duratura nel panorama cinematografico.