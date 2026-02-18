Il Teatro di San Carlo di Napoli ha annunciato la scomparsa di Anna Razzi, storica direttrice della Scuola di Ballo dell’istituzione partenopea. Razzi, protagonista di una lunga carriera nel mondo della danza, è stata riconosciuta per il suo contributo determinante nella formazione di intere generazioni di ballerini italiani. Il suo impegno profondo ha lasciato un segno indelebile nella storia del San Carlo e dell’intero panorama coreutico nazionale.

Anna Razzi ha diretto la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo dal 1990 al 2015. In questo quarto di secolo, ha guidato un rinnovamento dell’istituzione, portando la scuola a un alto livello di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

“Anna Razzi ha formato generazioni di artisti con impegno, intelligenza e partecipazione, consolidando la tradizione della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo”, è stato ricordato dall’istituzione. Razzi era entrata giovanissima nella scuola napoletana e aveva poi proseguito la sua carriera artistica in Italia e all’estero, per poi tornare come docente e infine come direttrice. Durante la sua direzione, la scuola ha visto crescere numerosi talenti diventati poi solisti e primi ballerini nelle principali compagnie europee. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato nella giornata del 18 febbraio 2026 e ha suscitato profonda commozione nell’ambiente teatrale e nella comunità napoletana.

Il ruolo di Anna Razzi nella formazione della danza italiana

La figura di Anna Razzi è stata centrale nell’evoluzione della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, prestigiosa istituzione fondata nel 1812. Sotto la sua guida, la scuola ha rafforzato la qualità della didattica e la selezione degli allievi, con una particolare attenzione al repertorio classico e contemporaneo. Gli attestati di stima e i successi ottenuti nel corso degli anni testimoniano la caratura del progetto didattico condotto da Razzi, che ha permesso al Teatro di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per la danza italiana. Molti degli allievi formati da Razzi hanno raggiunto posizioni di rilievo nell’ambito della danza professionale sia in Italia sia all’estero.

Il San Carlo si distingue per essere uno dei pochi teatri in Italia a possedere una propria Scuola di Ballo, la più antica del paese, e la tradizione della formazione dei danzatori si è perpetuata anche grazie alla visione e alla determinazione di direttrici come Anna Razzi. L’offerta formativa, arricchita nel tempo sotto la sua direzione, ha garantito agli studenti una preparazione completa, unendo discipline classiche e moderne e favorendo lo sviluppo delle nuove generazioni di interpreti.

La Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo: storia e progetti

Fondata nel 1812, la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo è la più antica scuola di danza in Italia e una delle più prestigiose in Europa. La sua storia è segnata da una lunga tradizione di formazione d’eccellenza, che ha contribuito a creare e diffondere la cultura coreutica italiana in tutto il mondo.

Oltre a fornire corsi di danza classica, la scuola si caratterizza per la capacità di adattarsi ai tempi, ampliando progressivamente l’offerta formativa grazie anche all’apporto di maestri e direttrici come Razzi.

La Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo mantiene ancora oggi un ruolo fondamentale nella trasmissione dei linguaggi della danza e nella valorizzazione del talento giovanile. Le audizioni sono annualmente frequentate da numerosi candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero, a testimonianza dell’autorevolezza dell’istituzione. Il successo dei diplomati della scuola, che spesso trovano spazio nelle più importanti compagnie internazionali, rappresenta una delle eredità concrete lasciate da Anna Razzi alla comunità artistica e al Teatro di San Carlo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo insegnamento resta vivo nella memoria di chi ha avuto il privilegio di incontrarla durante il percorso di studi o di lavoro.