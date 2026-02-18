Alessandria ha dato il via, il 18 febbraio 2026, alle celebrazioni per ricordare Umberto Eco nel decimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 2016. Il programma prevede un anno di iniziative, momenti di approfondimento e una maratona web sull’account YouTube del Comune di Alessandria, con interventi di amici, studiosi e rappresentanti istituzionali. Si tratta di un tributo significativo a Eco, figura di rilievo sia nella letteratura italiana sia nel panorama culturale internazionale.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Alessandria insieme con l’associazione Cultura e Sviluppo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Università del Piemonte Orientale, la Biblioteca Civica "Francesca Calvo" e il Liceo Scientifico "Galileo Galilei", tutte realtà impegnate nella valorizzazione della cultura locale.

La serie di appuntamenti intende valorizzare il lascito intellettuale di Eco e la sua connessione profonda con la città di Alessandria, suo luogo natale.

La maratona digitale e le iniziative per Umberto Eco

Durante la maratona web, svoltasi il 18 febbraio, hanno partecipato personalità del mondo accademico, amici di Eco e rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa digitale ha rappresentato un momento di condivisione, nel quale ognuno ha offerto un proprio ricordo o un’analisi sull’opera e la personalità di Eco. Questo evento ha segnato il primo passo di un percorso che si svilupperà durante l’intero 2026, con appuntamenti che coinvolgeranno le scuole, gli istituti culturali e i cittadini.

Tra le attività previste si segnalano letture pubbliche, incontri di studio, mostre documentarie e laboratori didattici ispirati ai temi dei grandi romanzi e saggi di Eco, tra cui "Il nome della rosa" e "Il pendolo di Foucault". È emersa, anche nelle dichiarazioni istituzionali, la volontà di restituire la figura di Eco non solo come intellettuale ma come cittadino fortemente legato al tessuto sociale di Alessandria.

Il legame tra Umberto Eco e la città di Alessandria

Eco è nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932 e ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con la sua città d’origine, che lo ha omaggiato con queste celebrazioni. La Biblioteca Civica "Francesca Calvo" e l’associazione Cultura e Sviluppo hanno spesso promosso progetti per la diffusione del pensiero dell’autore, consolidando un ruolo attivo nel panorama culturale locale.

Anche l’Università del Piemonte Orientale, con sede ad Alessandria, partecipa all’organizzazione fornendo momenti di riflessione accademica sull'opera di Eco.

La Biblioteca "Francesca Calvo" costituisce uno dei principali poli culturali della città, custodendo e valorizzando fondi speciali e promuovendo il dialogo tra generazioni diverse attraverso eventi come quello dedicato a Eco. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dal canto suo, è attiva nel sostegno di iniziative culturali e di valorizzazione artistica e sociale del territorio, contribuendo anche a eventi di respiro nazionale.

Queste celebrazioni vogliono essere l’occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra il nome di Umberto Eco e la città di Alessandria, offrendo a studiosi, studenti e cittadini l’opportunità di riscoprire e approfondire il pensiero di uno dei grandi intellettuali italiani del Novecento attraverso eventi condivisi e accessibili.