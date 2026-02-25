Antonio Marras ha presentato a Milano la collezione autunno/inverno 2026/27, ispirata alle Janas, figure mitologiche sarde descritte dallo stilista come «laboriose e generose». L'evento si è tenuto nello spazio del marchio, Nonostante Marras, caratterizzato da una passerella dorata e un vero roseto. All'interno di nicchie create tra rami e arbusti di rose, sono state disposte figure intente a ricamare, evocando l'immaginario delle fate.

La rosa è il fiore protagonista, presente su ogni look attraverso tuniche leggere in seta verde salvia, casacche di pizzo e giacche sartoriali.

Questi capi sono impreziositi da stampe nere e filamenti grigi e oro, creando un dialogo visivo tra il rigore sartoriale e gli elementi evocativi del territorio d'origine dello stilista.

Il roseto come palcoscenico immaginifico

Il roseto scenografico a bordo passerella ha trasformato l'ambiente in un palcoscenico immaginifico. I capi presentati trasmettono un equilibrio ricercato tra delicatezza e struttura, tra la finezza del ricamo e la forza del taglio maschile, reinterpretato con una leggerezza femminile distintiva.

Il legame tra tradizione e contemporaneità

I riferimenti alle Janas vanno oltre la mera decorazione, incarnando un profondo legame con le radici culturali della Sardegna. Questi elementi sono stati trasformati in emozioni visive.

La scelta della rosa, simbolo di classicità e romanticismo, si armonizza con l'uso di seta, pizzo e fibre preziose, confrontandosi con la modernità delle stampe e dei filamenti metallici. Si tratta di un contrasto armonico in cui la tradizione si rinnova attraverso materiali contemporanei e dettagli minimali.

Antonio Marras: traiettorie creative e continuità stilistica

Questo approccio rielabora visioni già emerse in collezioni precedenti. Un esempio è l'uso simbolico delle rose nella sfilata autunno/inverno 2025/26, in omaggio all'opera ‘La bella d’Alghero’. In quell'occasione, «rose che da nere si fanno rosse in base al crescendo di passione» intrecciavano narrazione e segno visivo. Anche in quel contesto, l'intimo dialogo tra storia e immaginario era un elemento centrale, così come lo è oggi con le Janas e la rosa.

Tra passato e presente, Marras continua a costruire uno stile poetico, dove ogni capo racconta una storia che trascende la moda.

L'allestimento con il roseto integrato nella passerella assume un significato sia scenografico che simbolico. Si configura come un “giardino incantato” dove moda, artigianato e natura si fondono, suggellando il profondo legame tra l'ispirazione naturalistica e la sartorialità raffinata di Marras.