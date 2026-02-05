Il Mei‑Meeting delle etichette indipendenti e la Notte del Liscio, per voce di Giordano Sangiorgi, registrano un crescente sostegno all’appello per salvare la Cà del Liscio di Ravenna. La storica sede della musica romagnola, fondata nel 1976 da Raoul Casadei e recentemente finita all’asta, potrebbe rinascere grazie a una cordata pubblico‑privata. L’obiettivo è destinarla a un polo museale, scuole di musica e ballo, e spazi di intrattenimento e aggregazione.

Il Club Secondo Casadei ha espresso pieno appoggio all’iniziativa, auspicando la creazione di un tavolo di lavoro nazionale e territoriale.

L’idea è quella di preservare uno spazio dedicato alla memoria e alla cultura della terra romagnola, integrando attività commerciali e museali con percorsi formativi. Si mira a creare «uno spazio aggregativo per la comunità territoriale, ma anche uno spazio di attrazione turistica unico al mondo».

Tra i sostenitori figurano Radio Liscio, la scuola di ballo Le Sirene Danzanti, Fan Danze Folk, New Dance Club, Formazione Danza Romagna e la cantante Roberta Cappelletti. Quest'ultima riceve costantemente messaggi di solidarietà dai fan, che chiedono di dedicare un'area specifica alla storia della Cà del Liscio e della Cà del Ballo.

Giordano Sangiorgi immagina la futura struttura dotata di sala da ballo, ristoranti, bar, nuovi modelli di intrattenimento, una sala dedicata alle orchestre di liscio e un «museo del liscio unico nel mondo».

Prevista anche una «scuola modello Master‑Accademia» per la formazione di giovani musicisti, cantanti e ballerini, oltre a mostre ed eventi. Sangiorgi sottolinea la difficoltà dei tempi attuali, ma auspica un «nuovo modello cooperativo», ricordando come formule simili abbiano caratterizzato la Romagna oltre un secolo fa.

La Cà del Liscio: un tempio della musica romagnola

Progettata da Raoul Casadei intorno al 1975‑1976, la Cà del Liscio nacque come centro internazionale nella campagna ravennate. Una vera e propria «megabalera» su piloni di cemento, capace di ospitare migliaia di persone. Struttura polifunzionale con sala concerti, ristoranti, bar e ampie aree per il divertimento, divenne una Mecca del ballo.

Il palco e la pista ad anfiteatro, privi di colonne, garantivano una visione perfetta da ogni punto. La struttura fu utilizzata anche dalla Rai per programmi di Capodanno ed eventi sportivi. Vi si esibirono artisti di fama internazionale, tra cui Ray Charles, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Renato Zero e Grace Jones, consolidando il suo ruolo di simbolo del liscio romagnolo.

Inaugurata ufficialmente nel 1977, la Cà del Liscio rispecchiava l'ambizione di Casadei di creare un luogo accessibile a tutti. Negli anni, ospitò centinaia di concerti, diventando una cattedrale della musica popolare e un esempio di imprenditorialità culturale.

Il liscio romagnolo: origini e valore culturale

Il liscio è un genere musicale e di danza nato in Romagna tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Derivato da valzer, polka e mazurka mitteleuropee, si trasformò in un linguaggio musicale popolare. Le prime orchestre erano strumentali; fu Secondo Casadei a introdurre la figura del cantante, prima maschile nel 1928 e poi femminile nel 1952.

Con l'avvento della disco‑music, Raoul Casadei preservò le radici del liscio, diventando protagonista della cosiddetta “febbre del liscio”. Negli anni Settanta, l'attività dell'orchestra raggiunse vertici straordinari: sale da ballo, orchestre e serate danzanti generarono migliaia di posti di lavoro e un forte fermento culturale, soprattutto nel Nord Italia.

Oggi, il liscio conserva un valore identitario nella comunità romagnola e nel patrimonio immateriale della regione.

Nel 2023, la Regione Emilia‑Romagna ha proposto il ballo liscio come riconoscimento UNESCO di patrimonio immateriale dell’umanità, a testimonianza del suo ruolo nella tradizione e nella socialità popolare.

La proposta di trasformare la Cà del Liscio in museo, scuola e polo culturale si lega strettamente alla conservazione di un patrimonio che è cultura vivente, memoria collettiva e luogo di identità regionale. La mobilitazione in corso rappresenta un tentativo concreto di salvare un simbolo della Romagna e del liscio italiano.