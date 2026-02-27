Il 28 febbraio, alle ore diciassette, si inaugura a Palazzo Chigi di Ariccia la presentazione del dipinto “Santa Margherita”, opera del pittore francese Charles Mellin. L'evento si inserisce nel programma “Dipinti inediti del Barocco italiano”. L'esposizione, ad ingresso libero, sarà curata dallo storico dell'arte Jacob Willer e resterà aperta al pubblico per oltre un anno. La ripresa dell'attività culturale segna un ritorno dopo una pausa di tre anni, dovuta alla scomparsa del promotore Ferdinando Peretti. Grazie all'impegno del figlio Matteo, Palazzo Chigi torna a essere un punto di riferimento per l'arte barocca.

Charles Mellin, figura di rilievo del Seicento romano, nacque a Nancy nel 1597 e visse a Roma fino alla sua morte nel 1649. Nella conferenza, Jacob Willer approfondirà l'opera di Mellin, evidenziando la sua ricerca di innovazione e il suo timbro stilistico personale. Verrà sottolineato il confronto con il maestro Simon Vouet, da cui Mellin trasse ispirazione pur sviluppando una sintesi pittorica originale. Contestualmente alla presentazione, viene pubblicato il “Quaderno del Barocco” (De Luca Editore), scritto da Willer e dedicato all'opera. Il volume è descritto come “un’attenta indagine stilistica e ricognitiva dell’operato del pittore francese con nuovi interessanti spunti e proposte attributive”, testimoniando il valore dello studio e della contestualizzazione estetica.

Il contesto culturale e artistico di Palazzo Chigi

Palazzo Chigi di Ariccia è una dimora barocca del Seicento, la cui trasformazione tra il 1664 e il 1672 fu curata da Carlo Fontana su progetto di Gian Lorenzo Bernini. L'edificio rappresenta un'interessante ibridazione tra villa, castello e palazzo. Il complesso, integrato urbanisticamente con il progetto berniniano della piazza di Corte e la collegiata di Santa Maria Assunta, ha conservato la sua atmosfera e funzione originaria. A ciò si aggiunge uno scenografico parco storico di ventotto ettari, residuo del sacro nemus aricinum, arricchito da alberi monumentali e architetture paesaggistiche secentesche.

Il Palazzo ospita il Museo del Barocco Romano, inaugurato nel novembre 2008.

Un'ala è dedicata alla quadreria del Seicento romano, con circa trecento opere frutto di donazioni avvenute tra il 2010 e il 2008. Le collezioni includono opere di artisti come Gaulli, Borgognone, Andrea Pozzo, Pietro da Cortona, Sassoferrato, Caroselli, Preti e Daniel Seiter. L'allestimento, organizzato secondo il modello della quadreria delle antiche dimore romane, consolida il ruolo del palazzo quale riferimento dell'arte barocca romana.

Palazzo Chigi e la sua storia nella valle dei Castelli Romani

Situato nella storica piazza di Corte ad Ariccia, Palazzo Chigi fa parte di un vasto progetto di trasformazione urbana promosso dalla famiglia Chigi e da papa Alessandro VII a partire dal 1661. Il progetto comprendeva l'acquisto del feudo, la costruzione della collegiata tra il 1663 e il 1665, e il disegno della piazza scenografica e del giardino paesistico.

L'intervento di Fontana e Bernini ha definito un'identità barocca e monumentale nel cuore di Ariccia.

Il Museo del Barocco conserva inoltre una biblioteca specializzata in arte del Seicento e Settecento, arricchita da fondi acquisiti fin dal 1988 e da successive donazioni. Il parco, oltre al suo valore paesaggistico, custodisce manufatti secenteschi, fontane e percorsi, configurandosi come un luogo esteticamente e storicamente rilevante, idealmente connesso al nascente giardino romantico europeo.