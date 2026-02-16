Arisa torna per l’ottava volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Magica Favola”. Il pezzo rappresenta un racconto autobiografico, un bilancio esistenziale che segna una nuova maturità per l’artista. Arisa affronta questa edizione con tranquillità e serenità, libera da ansie da prestazione e con il desiderio di esibirsi su un palco così importante. Il brano, scritto insieme a Galeffi, Giuseppe Anastasi e i Mamakass, narra la sua evoluzione personale e la scoperta che l’amore può manifestarsi in molteplici forme.

Un brano che parla di crescita e identità

“Magica Favola” è un resoconto sincero della vita di Rosalba Pippa, che riflette sulle esperienze passate, sul dolore e sulla crescita. Arisa ha compreso che l’amore non si limita alla dimensione romantica, ma si ritrova in diversi aspetti della vita. Il brano è un invito a non focalizzarsi su un unico obiettivo, ma ad accogliere il resto con apertura e curiosità.

Celebrazione della donna e messaggio corale

Durante la serata delle cover, Arisa ha scelto di reinterpretare “Quello che le donne non dicono”, affiancata dal coro del Teatro Regio di Parma. Ha voluto conferire alla canzone una dimensione solenne e angelica, per celebrare la figura femminile con rispetto.

Sanremo diventa per lei un’occasione per trasmettere un messaggio importante: ricordare che le donne esistono, meritano rispetto e non devono avere paura.

Eurovision, The Voice Kids e progetti futuri

Arisa si dichiara disponibile a partecipare all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo, con l’obiettivo di dare al suo progetto artistico una dimensione internazionale. Come coach di The Voice Kids, apprezza i giovani talenti che si avvicinano alla musica con impegno e sensibilità, vedendo in loro un futuro promettente per la musica italiana. Dopo il Festival, l’attende un periodo ricco di impegni: nuove puntate di The Voice Generation, instore e due concerti, il 22 maggio a Roma (Teatro Brancaccio) e il 29 maggio a Milano (Teatro Lirico).

A questi si aggiunge l’uscita del nuovo album “Foto Mosse” nella prossima primavera, a cinque anni di distanza dal precedente lavoro.

Chi è Arisa

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, è una cantautrice italiana. Ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” e nel 2014 tra i Campioni con “Controvento”. È riconosciuta per la sua voce intensa, la sincerità espressiva e la capacità di comunicare emozioni autentiche.